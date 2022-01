Nasdaq Composite : Risque d'accentuation du reflux

(BFM Bourse) - Le recul du Nasdaq Composite risque d'être significatif à la réouverture ce mardi, après un weekend rendu prolongé en raison d'un jour férié outre Atlantique. Les tensions persistantes sur les prix, les anticipations d'un virage plus serré que prévu de la part de la Fed, l'emballement de la demande en produits énergétiques font vivement réagir les Treasuries à 10 ans, qui restaient au-dessus des 1,80.

Les valeurs qui se "paient" le plus cher, à savoir principalement les solides dossiers de la tech américaine dont la progression des résultats est anticipée à longue échéance, sont en première ligne lorsqu'un reflux boursier se prépare. Ce qui ne signifie pas que la dynamique haussière de fond est en péril. Mais que les risques de correction sont réels, et que l'amplitude de cette correction doit s'apprécier à l'aune des avancées initiales...

"Les entreprises technologiques seront particulièrement surveillées lors de [la publication des] résultats [trimestriels]", pour Vincent Boy (IG France) ." Les valorisations excessives de ce type de valeur sont mises à mal ces dernières semaines et des perspectives décevantes pourraient aggraver la correction sur le secteur."

Côté macroéconomie ce mardi, à suivre à 16h00 l'indice NAHB du marché résidentiel (20 agglomérations représentatives). En attendant, à 14h30 vient d'être publié l'indice manufacturier de la Fed de NY (Empire State) qui s'effondre à -0,7, manquant complètement les attentes. Le score n'avait plus visité le territoire négatif depuis juin 2020. La Federal Reserve Bank of New York précise que "les délais de livraison ont continué de s'allonger et les carnets de commandes de s'étoffer. Les indicateurs du marché du travail ont indiqué une augmentation modérée de l'emploi et une semaine de travail moyenne plus longue. Les deux indices de prix ont baissé, mais sont restés élevés. Pour l'avenir, les entreprises sont toutefois restées optimistes quant à l'amélioration des conditions à l'échelle des six prochains mois".

La droite oblique symbolisant le trend de fond a été rompue, et après pullback le 12 janvier, l'indice est reparti à la baisse, les investisseurs se mobilisant tout au long de la séance. C'est désormais un gap sérieux qui se prépare, venant confirmer une entrée dans une phase corrective. Sans réintégration rapide des 15 000 points, une glissade progressive vers les 14 180, puis les 13 330 points, serait la matrice de travail des prochaines semaines.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

