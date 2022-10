Nasdaq Composite : Retour sur la séance du 13 octobre

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, alterne les séances brûlantes et glaciales, autour des 10 500 points. Dans l'immédiat, et sur fond de léger reflux des Treasuries 10 ans, les rendements des obligations souveraines américaines à 10 ans, le Nasdaq Composite (+3,43% hier) devrait poursuivre sur sa lancée ce mardi, à l'aube d'une semaine qui sera marquée par une batterie de résultats trimestriels de poids lourds de la tech, parmi lesquels Tesla.

Au chapitre statistique hier, l'indice manufacturier de la Fed de New York (Empire State Index) a -9,1, manquant totalement la cible, sans que cela ne constitue visiblement une source de tourment pour les marchés. Rappelons que tout ce qui peut inciter la Fed a donner un peu de "mou" sur la corde monétaire ultra tendu est le bienvenu... A suivre ce mardi, à 15h15 (Heure de Paris), le rapport fédéral sur l'industrie. A 16h00 sera publié l'indice NAHB du marché américain résidentiel.

Nous alertons contre la fragilité de la matrice de marché actuelle, et ce en dépit de récentes séances de très fortes hausses, notamment jeudi, en "appréciant" les gains réalisés en clôture, mais aussi et surtout en cours de séance. "Suite aux chiffres d’inflation décevants et à la baisse initiale observée, de nombreux hedge funds ont voulu encaisser leurs gains sur leurs positions shorts" tempère Thomas Giudici (Auris Gestion). "Le rachat simultané de ces positions, couplé à des déclenchements de stops, a eu raison du mouvement baissier. Cet évènement nous rappelle que la tension actuelle sur le marché ainsi que le poids des hedges funds et des positions systématiques peuvent entraîner de violents mouvements alors que la liquidité globale est faible." explique-t-il.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La puissante structure en englobante haussière, ample, laisse augurer à ce stade une réaction technique, qui n'a pas valeur de retournement toutefois. Un peu d'oxygène qui pourrait permettre de combler le gap du 07 octobre, dans un premier temps. L'observation des volumes et de la fédération sectorielle sera essentielle pour jauger de la qualité du rebond, et donc de sa durabilité. La rechute consécutive au rebond pourrait être brutale.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10200.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime