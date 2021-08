Nasdaq Composite : Résistance des 14800 points: Vrai passage ?

(BFM Bourse) - Le Nasdaq composite a chuté comme ses homologues le lundi 19 juillet pour se retrouver après un sérieux gap d’ouverture sur le support des 14200 points menaçant ainsi de ruiner tous ses efforts de hausse entrepris depuis le 23 juin quand il a brisé sa résistance des 14200 points. La déprime fut bien éphémère car dès le mardi 20 il se reprenait vigoureusement pour s’élancer de nouveau vers les 14 800 points. La pandémie est source, certes, d’inquiétudes mais il faut la contrebalancer avec les somptueux résultats d’entreprises.

La vraie clé des hésitations et de l’actuelle volatilité réside plus dans le niveau des attentes et des anticipations. La reprise de l’économie est très correctement valorisée au-dessus des 14 200 points. Nous précisions le 21 juillet : « Les entreprises qui vont délivrer résultats et perspectives doivent agréablement surprendre. A l’inverse, les déceptions risquent d’être durement sanctionnées. Ainsi donc passé le triste incident de lundi, il va devenir de plus en plus difficile de déborder les 14 800 points. Le Nasdaq composite semble condamné dans l’immédiat à évoluer entre 14 200 et 14 800 points. ». Mercredi, le Nasdaq composite était encore coiffé par les 14800 points mais jeudi, le passage s’est opéré. Une résistance débordée sans grands volumes pose toujours question. En effet, quelques acheteurs ont pu s’enflammer puis ils le regrettent et nerveusement passent du coté vendeur. Ce phénomène bien connu et résumé sous les vocables remord de l’acheteur ou piège de la résistance. Les derniers chiffres de l’emploi américain dépassent les attentes et au demeurant le chômage baisse ridiculisant les estimations. La problématique de l’abandon ou non de la politique accommodante se pose de nouveau avec acuité et le Nasdaq pourrait ainsi revenir sous les 14800 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend (tendance) de fond de l'indice Nasdaq Composite reste haussier et il n'est absolument pas question de le mettre en doute ici. Néanmoins à court terme des signes graphiques et techniques laissent augurer la mise en place d'un cadre d'oscillations beaucoup plus nerveuses. Seule une rupture, validée par les volumes et la volatilité, de la résistance des 14800 points, viendrait annoncer un nouveau record historique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre, sur l'indice Nasdaq Composite à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime