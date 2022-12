Nasdaq Composite : Reflux sévère en 2022, l'indice aura fondu d'un tiers de sa valeur

(BFM Bourse) - La nerveuse et peu ludique partie de yoyo se poursuit sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, à mesure que les rendements des obligations d’État variaient en température. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les Treasuries 10 years frôlaient encore les 3,90%, dans un marché attentif à l'explosion des cas de Covid-19 en Chine continentale, et aux signes de tensions sur les prix, en particulier sur le front de l'emploi.

Hier les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage outre Atlantique ont légèrement progressé, à 225 000 nouvelles unités, provoquant à très court terme une regain d'appétit pour le risque, corroborant l'adage "Bad news is good news". En réalité, le marché s'attendait à un tel chiffrage, le consensus étant exactement à 225 000. Les tensions sur le marché de l'emploi, tensions elles-mêmes génératrices d'inflation, sont encore fortes. Et le contenu du rapport mensuel vendredi prochain (NFP pour Non Farm Payrolls) apportera de précieuses précisions. Le marché s'attend à une stabilisation du taux de chômage à 3,7% de la population active et à une décélération du rythme de hausse des salaires dans le secteur privé (hors agriculture), à +0,4% en rythme mensuel.

A suivre à 15h45 un indicateur baromètre de l'activité industrielle, le PMI de Chicago.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le drapeau (11 novembre / 14 décembre) est désormais rompu, dans des conditions de volumes qui font sens. Le reliquat du gap du 10 novembre est désormais pleinement comblé, sans isolement de séances; l'indice a deux "points de chute" de court terme (10 260 touchés mercredi, puis le seuil symbolique des 10 000 points), avant d'envisager une réaction technique de contestation. Le danger est de terminer ce vendredi exactement sur les points bas de l'année, condamnant la bougie rouge prononcée du "cru" 2022. Depuis le 1er janvier, l'indice fond de 33%.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 10960.00 points.

Nasdaq Composite Négatif

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

