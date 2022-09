Nasdaq Composite : Reflux de 30% depuis le début de l'année

(BFM Bourse) - Le ton résolument hawkish de la Fed (Federal Reserve) la semaine passée aura nourri davantage le courant baissier sur l'indice Nasdaq Composite qui par sa composition riche en valeurs de croissance, est particulièrement sensible à la question monétaire et aux rendements des obligations d'Etat. Les Treasuries 10 ans franchissaient les 3,75%...

Alors qu'il frôlait les 16 000 points en tout début d'année - il les dépassait même subrepticement en 2021 -, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine n'est désormais plus à un peu plus de 800 points de la barre hautement symbolique des 10 000 points. Il reflue de plus de 30% depuis le début de l'année.

Pour rappel mercredi, la Fed a opté pour le scénario le plus largement anticipé, à savoir celui d'un relèvement de 75 points de base, pour porter le loyer du Dollar à 3,25%. Deux hausses supplémentaires sont attendues d'ici la fin de l'année. Ce qui a assez significativement pénalisé le marché en revanche, c'est le caractère pessimiste des révisions de prévisions économiques de la Fed, sur le chômage, à 4,4% en 2023, sur l'inflation (2025 seulement pour le retour à 2%), et la croissance (quasi nulle cette année, et 1,2% en 2023).

Pour Vincent Boy, "cette position a déçu les marchés, qui anticipaient jusqu’ici une baisse de taux dès l’année prochaine. En effet, malgré la rapide détérioration des données économiques aux Etats-Unis, les membres du FOMC ne voient que peu de risques de récession l’année prochaine et continuent de pointer la solidité du marché de l’emploi."

Si ce lundi est quasi désert côté macroéconomie, la suite de la semaine sera dense et riche sur ce front avec les prix PCE (mesure de prédilection de la Fed) vendredi, et plus tôt, jeudi, le PIB du deuxième trimestre, en données finales.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté graphique, technique et chartiste, les 11 460 points, mis sous surveillance, ont lâché, dans des conditions de volatilité et de volumes donnant du crédit au message baissier. Une rupture de ligne de cou chartiste est pleinement validée, donnant le signal à l'entrée dans une nouvelle base de travail, entre 10 560 et 11 460 points. Très rapidement les oscillations ont fondu au cœur de cette zone. Dans l'immédiat, une courte phase de rééquilibrage des forces en présence est anticipée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11460.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10560.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime