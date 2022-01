Nasdaq Composite : Reflux bienvenu des Treasuries 10 ans

(BFM Bourse) - Après une semaine 1 rouge vif (-4,53%) dans la perspective d'un virage monétaire plus serré que prévu, le Nasdaq Composite (14 942 points à clôture hier) entame la semaine 2 dans la nervosité, avec des écarts importants entre points bas et points hauts de séance hier. Peu d'écart en clôture toutefois (+0,05%), mais cela a suffi à venir combler sans ménagement le gap important du 14 octobre. En l'absence de repères statistiques tranchants ce jour, les opérateurs sont dans l'attente (ce qui n'empêche pas la nervosité) des chiffres de l'inflation.

"Le ton bien moins accommodant de la Fed confirme l’accélération du resserrement monétaire en cours. La réserve fédérale devrait continuer de réduire ses rachats d’actifs jusqu’en mars et pourrait dès le même mois, annoncer une première hausse de taux. La probabilité de voir une hausse lors de la réunion de mars est désormais de 79,2%, selon le Fed Watch de CME. Celle-ci n’était que de 35,8% un mois plus tôt. " note Vincent Boy (IG France).

Point d'orgue statistique vendredi, le secteur privé (hors agriculture) a créé en décembre un peu moins de 200 000 postes, loin, très loin des attentes. En revanche, le taux de chômage pour sa part poursuit sa décrue, en passant sous la barre des 4% de la population active. Sur l'emploi privé, le NFP met en évidence la poursuite de la tendance à la hausse dans les loisirs et l'hôtellerie, dans les services aux professionnels et aux entreprises, dans l'industrie manufacturière, la construction, le transport et les entrepôts logistiques. La question est désormais celle de l'interprétation qu'en fera le marché en terme de tensions sur le marché de l'emploi. Tensions qui étaient à l'ordre du jour des Minutes publiées plus tôt dans la semaine passée, justement.

Il sera à ce titre intéressant de jauger la température des prix à la consommation demain, après des Minutes pour le moins offensives la semaine passée, et un rapport sur l'emploi montrant des signes persistants de tension. Verdict demain 14h30 avec les IPC. Hors alimentation et énergie les prix sont attendus en hausse de 0,5% pour le mois de décembre, en rythme mensuel.

Les Treasuries à 10 ans resteront un cadran essentiel pour quiconque veut travailler l'indice actuellement, refluaient sous les 1,76.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. Une droite oblique (tracé en noir) symbolise parfaitement l'appétit de fond des acheteurs, ainsi que leur mobilisation dans la durée.

A court terme:

Le tableau est en revanche beaucoup plus nuancé à court terme depuis l'englobante baissière du 22 novembre, après inscriptions de sommets historiques. Hier dans des volumes solides, l'indice est venu clôturer sur les points bas exactement, après des pertes continues en cours de séance, laissant pour trace une bougie en marubozu d'école. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est venu tester une oblique haussière à forte pente (en noir), que nous mettons sous surveillance rapprochée. Sa rupture, en cours, doit encore être validée par la volatilité et les volumes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime