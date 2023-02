Nasdaq Composite : Réajustement technique en cours

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-1,02% à 11 789 points), est en pleine phase de définition de l'amplitude d'un nouveau range, soit un cadre de travail latéral, entre 11 450 points d'une part, et 12 260 points, d'autre part. Les oscillations nerveuses des Treasuries 10 ans, les rendements des obligations souveraines américaines à 10 ans, catalysent une volatilité marquée sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Et ce alors que les opérateurs sont encore dans l'analyse des dernières sorties de J Powell, à l'issue du FOMC et lors d'un évènement devant le Economic Club de Washington.

Alexandre Baradez insistait justement cette semaine, dans une note de marché, sur "une divergence [...] entre les marchés (surtout les marchés actions) et les intentions clairement affichées des banquiers centraux."

"Jerome Powell a rappelé mercredi dernier qu'il n'y avait « pas de place pour la complaisance », que les marchés devaient « refléter le degré de resserrement monétaire mis en place », que selon les anticipations de la Fed, il n'y aurait pas de baisse de taux cette année [...] Jerome Powell a rappelé la notion de « higher for longer » pour les taux, signifiant que même après avoir atteint le niveau terminal, les taux resteraient élevés sur une durée relativement longue avant d'être abaissés. Le président de la Fed a clairement indiqué qu'il y aurait encore « des » hausses de taux alors qu'une partie du marché était convaincue que mars marquerait la dernière hausse de taux de 25 points de base. Sans oublier les références au marché de l'emploi qui reste « extrêmement tendu » pour reprendre les mots employés."

Pour rappel vendredi dernier, le rapport NFP (Non Farm Payrolls) mettait en évidence des créations de postes supérieures à 510 000 dans le secteur privé, sur fond de contraction du chômage à 3,4% de la population active.

Côté valeurs, Alphabet a perdu jeudi 4,39% supplémentaires, après 7,68% la veille, dans la foulée d'une bévue incompréhensible de la part d'un mastodonte du numérique. L'ex-Google, qui lance son outil d'IA conversationnelle pour concurrencer frontalement ChatGPT, a diffusé une vidéo de promotion dans laquelle le robot se trompe sur une question pourtant sans piège pour l'IA, au sujet des découvertes qu'a permis le déploiement du télescope spatiale James Webb. Pour Deutsche Bank, le plongeon boursier qui a suivi cet impair "montre les enjeux élevés et les pressions concurrentielles des nouvelles technologies".

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous n'avons pas assisté vendredi à un îlot de renversement (island reversal), en raison de l'ombre haute tracé. De quoi accréditer le scénario d'une consolidation volatile plutôt que d'un retournement. L'idée d'un pullback sur les 11 450 points reste à ce stade tout à fait crédible. Dans tous les cas, la nouvelle bande technique de travail est entre 11 450 et 12 260 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12260.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11450.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime