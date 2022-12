Nasdaq Composite : Rapport NFP en point d'orgue statistique de la séance

(BFM Bourse) - Le point d'orgue statistique de la seconde partie de la semaine vient d'être atteint ce vendredi avec la publication du rapport fédéral sur l'emploi (novembre). Le traditionnel NFP (Non Farm Payrolls) prend tout son sens après le ton étonnamment souple adopté par le patron de la Fed en milieu de semaine et la publication d'une inflation (PCE) confirmation un ralentissement de la hausse des prix. Le rapport est de nature à tendre de nouveau l'ambiance, montrant des signes de tension persistantes. Car si le taux de chômage est ressorti à un niveau stable, à 3,7% de la population active, le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) est resté haut, à 263 000 nouvelles unités, largement au-dessus de la cible; et surtout, la dynamique des salaires (+0,6% en rythme mensuel) ne montre aucune signe d'accalmie.

"L’économie mondiale a ralenti, mais est-ce suffisant pour calmer les pressions inflationnistes et notamment celles découlant du niveau des salaires ?" s'interroge Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé Amplegest. "Ce n’est probablement pas le cas dans l’esprit de nos banquiers centraux, qui alternent entre discours plus conciliants et résolution à combattre la hausse des prix. Une pause dans la montée des taux est encore prématurée à ce stade."

C'est toute la question de l'allure de la courbe des Fed Funds qui obsède les salles des marchés, et qui a un impact direct sur les rendements des obligations souveraines, avec un effet Bêta sur l'indice qui nous intéresse ici, qui regorge de valeurs de croissance.

Thomas Costerg, Senior US Economist chez Pictet Wealth Management, s'attend à ce que la Fed relève le taux des fonds fédéraux dans une marge de 5,0 à 5,25 % (contre 3,75 à 4,0 % actuellement) d'ici mars 2023, puis qu'elle le maintienne à ce niveau pour le reste de l'année. Les messages de la Fed pourraient rester fermes en raison de la rigidité des anticipations d'inflation, de l'inflation toujours élevée dans le secteur des services et de la résistance de la croissance des salaires. Dans le même temps, le bilan de la banque centrale continuera probablement à se réduire conformément aux plans préétablis, sauf en cas de détérioration excessive des conditions de liquidité."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Jeudi l'indice Nasdaq Composite a retracé à la hausse l'intégralité de l'ampleur d'un drapeau de consolidation entre, grossièrement, 11 000 et 11 500 points, dans des volumes puissants, avec une ouverture sur les points bas de séance, et une clôture exactement sur les points hauts. Si cela ne présage pas d'une sortie définitive par le haut, un peu d'air a assurément été retrouvé. Mais une partie de la hausse de jeudi pourrait être retracé dès ce vendredi, venant confirmer l'ampleur du drapeau évoqué.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11460.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime