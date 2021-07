Nasdaq Composite : Rapport NFP contrasté, les Treasuries 10 ans poursuivent leur reflux

(BFM Bourse) - Un des principaux temps fort de la semaine, sur le plan statistique, vient d'être dévoilé ce vendredi par le Département américain du Travail, il s'agit du rapport fédéral sur l'emploi privé au mois de juin. Le rapport ressort contrasté, sans véritable message délivré clairement à la Fed pour alimenter sa réflexion monétaire. Car si d'un côté, le taux de chômage, attendu en baisse à 5.6% de la population active, a en réalité progressé à 5.9% (contre 5.8% en mai), le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) a nettement battu les attentes, avec 850 000 créations. La dynamique de progression des salaires horaires moyens reste dans les attentes pour sa part (+0,3%), sans suréchauffement pouvant laisser craindre un dérapage inflationniste.

Car c'est bien ce que cherche la Fed, et à travers elle la communauté financière dans ce type de rapport: le degré de déséquilibre entre offre et demande sur l'emploi en pleine reprise, les hausses de salaires et leurs impacts potentiels sur les prix...Ici, la lecture est plutôt contrariée, et la réaction des futures sur indices à quelques minutes de l'ouverture laisse en tous cas entrevoir un début de séance dans le vert. D'autant que les Treasuries à 10 ans continuent leur spectaculaire reflux, sous les 1.44. Ce qui est profitable aux actions ayant le plus grimpé ces derniers mois, les technologiques cochant parfaitement cette case.

Pour être complet sur le plan statistique, le déficit mensuel de la balance commerciale américaine ne s'est pas écarté d'un iota de la cible (71,2 Milliards de Dollars). Hier, la croissance de l'activité manufacturière aux États-Unis a ralenti en juin pour atteindre son plus bas niveau depuis janvier, a montré jeudi l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage sont ressorties à 364 000 nouvelles unités la semaine passée, baissant nettement par rapport à la semaine précédente et faisant mieux que la cible.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de consolidation au-dessus d'une zone graphique à 14 190 points, qui se mue progressivement en niveau technique de soutien (support). Seul un passage en deçà avec clôture sur les points bas hebdomadaires, viendrait changer la donne. Avis positif à l'échelle de ce vendredi. A noter la divergence très nette entre cours et volumes depuis le dépassement des 14 190 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14190.00 points.

