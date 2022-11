Nasdaq Composite : Ralentissement sensible du rythme de hausse des prix à la consommation

(BFM Bourse) - Les données de préouverture laissent entrevoir un début de séance en fanfare sur le Nasdaq Composite, avec l'appui des derniers chiffres d'inflation montrant un ralentissement sensible (encore plus qu'espéré) de l'échauffement des prix. Hier, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine perdait 2,48% à 10 353 points.

Dans le détail, les prix, dans leur acceptation la plus large, énergie et alimentation incluses ont progressé de 7,7% en rythme annualisé, contre 8.2% le mois dernier, et 7,9% attendu, selon les derniers chiffres du Census Bureau, en données corrigées des variations saisonnières. Hors éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 6.3%.

De quoi apporter un soulagement certain sur les marchés, laissant entrevoir un relatif adoucissement du ton de la Fed pour ses prochaines échéances monétaires, tout du moins un ralentissement de rythme de resserrement du robinet.

Concernant les élections de mi-mandat, autre temps fort de la semaine, à ce stade du dépouillement, les Républicains disposent d'une légère avance sur les Démocrates (49 sièges contre 48) au Sénat. Les résultats définitifs pour la puissante chambre haute ne seront pas connus avant le mois prochain. La Géorgie devra en effet à nouveau voter. A noter qu'en cas d’égalité 50-50, les Démocrates conserveraient le contrôle au Sénat grâce à la voix de la vice-présidente Kamala Harris. Les républicains disposent en revanche d'une nette longueur d'avance à la Chambre des représentants, sans pour autant que le raz-de-marée annoncé n'ait eu lieu.

Dans l'immédiat, un retour en direction de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) est l'option privilégiée. Seul un dépassement de cette dernière, avec validation par la volatilité, fédération sectorielle et volumes, viendrait donner du crédit à une inversion durable de polarité.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10200.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Positif

