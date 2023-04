Nasdaq Composite : Ralentissement des prix et de l'activité, nouvelle dualité

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le Nasdaq Composite a entamé vendredi une respiration des cours (-0,35% à 12 123 points) en clôture d'une semaine marquée par des signes très encourageants sur le front de l'inflation. En particulier, l'indice des prix à la consommation, en rythme annualisé, est passé de 6% à 5%, provoquant un sentiment légitime de soulagement dans les salles des marchés.

Dans le même temps, des indicateurs montrant un ralentissement de l'activité - et c'est quelque part l'un des objectifs de la Fed dans sa politique de durcissement monétaire - se sont multipliés. Ne serait-ce que vendredi, les ventes au détail ont complètement manqué leur cible pour le mois de mars. Or la consommation est traditionnellement le principal moteur de croissance outre Atlantique.

"Deux forces vont s’opposer sur les marchés au second trimestre, d’un côté une poursuite du ralentissement de la pression sur les prix, préambule à des discours moins agressifs de la part des banques centrales plus tard cette année, ce qui est plutôt de nature à soutenir les marchés actions, et de l’autre des signes de ralentissement économique qui devraient être plus nombreux, aux Etats-Unis notamment, ce qui pourrait freiner l’appétit pour les actifs risqués via des résultats d’entreprises moins bons.", synthétise Alexandre Baradez (IG France).

L'analyste rappelle que "l’indice ISM manufacturier continue non seulement d’évoluer sous 50 (contraction) pour le cinquième mois consécutif mais s’est encore dégradé en mars pour tomber à 46.3, son plus bas niveau depuis mai 2020 pendant la crise Covid."

Dans l'immédiat, et si l'heure est au soulagement également sur le secteur bancaire, une phase légitime de respiration des cours est envisagée.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Cette phase de respiration est d'autant plus envisageable que l'étoile doji tracée vendredi a fait suite à deux marubozus de couleurs opposées, au cœur même d'une mince bande de travail (range) entre 11 900 points et les sommets annuels vers 12 270 points. Au-dessus, et sous réserve d'une progression des volumes et de la volatilité, la route haussière entamée sur le double creux du tournant de l'année est assurée. En-deçà, le comblement du gap haussier du 29 mars est dans le viseur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12270.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11904.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime