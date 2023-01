Nasdaq Composite : Ralentissement de l'inflation, essai à transformer demain

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite se maintient au cœur d'une bande latérale (range) bornée précisément, entre 10 250 et 11 500 points, dans un marché qui continue de se questionner sur la valeur des taux terminaux et l'allure de la courbe des Fed Funds pour 2023. Il faut dire que les signaux sont difficiles à lire, entre "lente résorption du déséquilibre offre/demande d’emplois n’empêche pas une modération salariale rassurante", selon les termes de Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la recherche et de la stratégie de BFT Investment Managers, et les propos fermes de cadres de la Fed. Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a ainsi indiqué s’attendre à ce que la banque centrale américaine pousse ses taux au-delà de 5% avant de marquer une pause. Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a tenu des propos similaires, voyant la Fed arriver à un taux terminal entre 5% et 5,25%, contre une fourchette actuelle de 4,25% à 4,50%.

Les CPI (indices des prix à la consommation), qui constitueront le point d'orgue statistique de la seconde partie de la semaine, pourront-ils servir, en cas d'écart au consensus, de juge de paix ? Sur une assiette de produits la plus large, les prix sont attendus en décélération à +6,5% en rythme annuel. Rendez-vous majeur, demain, donc, à 14h30 (Heure de Paris).

"L’inflation contre laquelle la Fed doit lutter est désormais surtout cantonnée aux services…mais la publication récente de l’ISM Services, un indicateur avancé, va dans le sens d’un ralentissement à venir de la pression sur les prix dans ce secteur", pour Alexandre Baradez (IG France). "En effet, la composante « Prix payés » de l’indicateur est tombée en décembre à son plus bas niveau depuis début 2021."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, bien qu'en tendance baissière de fond, évolue dans un range dont les bornes sont bien délimitées, entre 10 250 et 11 450 points. Des navigations de l'une à l'autre de ses bornes, pour les prochaines semaines, sont attendues, avant l'affirmation d'un directionnel. La mèche haute de la bougie construite lundi 10 janvier en atteste. Des forces de résistance s'installent progressivement sous la moyenne mobile à 50 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10960.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10250.00 points relancerait la pression vendeuse.

Nasdaq Composite Neutre

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

