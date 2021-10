Nasdaq Composite : Questionnement intense autour des 15 000 points

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite a progressé de 0,84% à 15 021 points lundi, poursuivant sur sa lancée de la semaine dernière, alors que les rendements des obligations d'Etat à long terme tendaient à s'équilibrer vers 1,60% pour les Treasuries à 10 ans.

"Ce rebond intervient après que le gouvernement américain a fait part de son intention de s’attaquer aux problèmes de logistique qui empêchent les livraisons de marchandises," commente César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management, qui étaie: "Les ports de Los Angeles, les plus actifs du pays, fonctionneront désormais 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin de résorber la congestion des cargos qui a engendré des pénuries et des hausses de coûts pour les consommateurs. Les craintes d’une accélération durable de l’inflation ayant reflué, le taux américain à 10 ans a légèrement reculé la semaine dernière. Les problèmes actuels d’approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre dans l’économie américaine ont poussé à la hausse le coût de production du gaz de schiste, engendrant une forte augmentation des cours du brut."

Dans l’immédiat, les opérateurs digère un rapport fédéral sur l'industrie décevant. Publié hier par la Fed pour le mois de septembre, il a déçu, en manquant les attentes que ce soit pour la dynamique de production elle-même (-1,3%) ou le taux d'utilisation des capacités de production (75,2%). La Fed a apporté les détails suivants: la production de véhicules automobiles et de pièces détachées a chuté de 7,2 %, alors que les pénuries de semi-conducteurs ont continué d'entraver les opérations, tandis que la production des équipements de climatisation a diminué, après un mois d'août plus chaud que d'habitude; la production minière a chuté de 2,3%. Les effets persistants de l'ouragan Ida ont largement compté pour la baisse de l'exploitation minière en septembre ; ils ont également contribué à 0,3 point de pourcentage à la baisse de la production industrielle. Cible manquée également, ce mardi, sur les mises en chantier de logements et permis de construire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances au coeur du mois de septembre d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau. Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi 1er octobre la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime