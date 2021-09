Nasdaq Composite : Quelques questionnements, moins d'achats inconditionnels

(BFM Bourse) - L'idée baissière de très court terme continue de prendre corps sur l'indice Nasdaq Composite, qui poursuit son reflux à mesure que les craintes s'intensifient sur les fronts macroéconomiques et microéconomiques chinois. Les dossiers Alipay et Evergrande cristallisent les craintes sur ce dernier plan, tandis que le ralentissement très net du rythme de progression de la consommation intérieure chinoise pose question. Selon la toute dernière publication du Bureau National de la Statistique, les ventes au détail en août n'ont progressé que de 2.5% en rythme annualisé, contre une cible bien plus optimiste, à +6,9%.

Côté américain, soulagement hier concernant l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, ressorti, hors éléments volatils, à +0.1% en août selon le Bureau of Labor Statistics, alors que la cible était plus "inflationniste", à +0,3%. Ce qui devrait permettre à l'indice Nasdaq Composite, ultra-sensible à la question du rythme de durcissement de l'agenda monétaire, de rester à des niveaux stratosphériques dans l'immédiat. On parle ici des IPC mais "il convient de rappeler que la Fed se focalise sur l'indice des prix PCE de base (core PCE) qui mesure l'inflation ... de base (core inflation)", éclaire John Plassard (Mirabaud). "Il exclut les prix volatils du pétrole, du gaz et des denrées alimentaires. En excluant ces catégories, il donne un meilleur aperçu des tendances sous-jacentes de l'inflation. La Fed utilise le taux d'inflation de base parce que les prix de l'alimentation, du pétrole et du gaz évoluent très rapidement, surtout au printemps et en été." Le tableau est donc encore incomplet.

Les données de préouverture laisse augurer un début de séance proche de l'équilibre, ces deux forces motrices se neutralisant. Hier l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine perdait 0,45% à 15 037 points.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15420.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime