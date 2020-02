Nasdaq Composite : Quelques initiatives reportées, mais des niveaux de cours toujours aussi fermes

(BFM Bourse) - Psychologie de marché inchangée pour la dernière séance de la semaine, avec un marché qui reste à la fois attentif à la propagation de l'épidémie de coronavirus Covid-19, mais qui montre par une résilience impressionnante et sa confiance dans la capacité des grands groupes technologiques à faire face à des difficultés ponctuelles (consommation intérieure chinoise, production, approvisionnement). A ce titre, le warning (avertissement) sur ses ventes d'Apple plus tôt dans la semaine est passée comme une lettre à la poste !

La rapide progression des cas de coronavirus chez les pays voisins de la Chine a pesé sur les places asiatiques ce matin et reste un sujet de préoccupation pour les investisseurs. D'autant que l'apparition d'un "cluster" (pôle) de nouveaux cas à Pékin fait craindre une accélération de la consommation dans la capitale.

Le vice-président de la Réserve fédérale américaine Richard Clarida, interrogé sur CNBC, a déclaré que si "les fondamentaux de l'économie américaine sont solides et devraient le rester en 2020, les conséquences de l'épidémie du nouveau coronavirus pourraient conduire la Fed à réviser ses perspectives". Le numéro 2 de la Fed a cité "une croissance soutenue, un marché de l'emploi au plus haut en 50 ans, des prix stables avec une inflation proche de notre objectif" mais juge qu'il est "encore trop tôt pour chiffrer" les répercussions possibles de l'épidémie.

Les différentes interventions des autorités chinoises (exécutive et monétaire) depuis le début de la semaine ont contribué toutefois à rassurer la communauté financière. La Banque Centrale chinoise a envoyé en ce sens des messages accommodants rassurants. Elle a de nouveau réduit lundi le coût de financement des banques commerciales pour soutenir une économie paralysée depuis plus d'un mois par l'épidémie du nouveau coronavirus. L'institution monétaire a ainsi proposé lundi 200 milliards de yuans (26,4 milliards d'euros) aux banques sous forme de facilités de prêts à moyen terme (MLF) d'un an, et ce à des conditions améliorées, avec un taux d'intérêt abaissé à 3,15%, au plus bas depuis 2017, contre 3,25% précédemment. L'Institution monétaire a par ailleurs été rassurante sur les fondamentaux de l'économie chinoise dans son rapport trimestriel. Elle estime par ailleurs que l'impact sera "modéré".

Au chapitre statistique jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine du 10 au 16 février, sont restées proche d'un niveau plancher vers 200 000 unités (210 000, conformément aux attentes). L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (le Philly Fed) a bondi ce mois-ci à 36.7 battant à plate couture la cible, et confirmant parfaitement les excellentes dispositions de l'indice Empire State (Fed de New York) publiées plus tôt dans la semaine. Ces indicateurs sont des baromètres pour l'industrie de l'ensemble du pays. Même son de cloche positif du côté de l'indice des indicateurs avancés (CB) qui se redresse, et des stocks de brut, qui se contractent...

A suivre les indicateurs baromètres PMI (industriels et services) en 1ère estimation pour février aux Etats-Unis à 15h45, ainsi que les ventes de logements anciens à 16h00. Les opérateurs ont apprécié que les PMI européens aient dépassé les attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à savoir celui qu'il convient de présenter en premier: le marché poursuit le tracé d'un mouvement inertiel en balayant rapidement le moindre événement potentiellement négatif, sans qu'aucun mouvement de prise de profits majeur ne soit à l'ordre du jour. Les rares corrections, si l'on peut les appeler ainsi, qui émaillent le parcours récent de l'indice, sont très courtes et très peu amples.

La psychologie de marché de fond reste ultra-majoritairement acheteuse. Trend is your friend, selon le simple mais tellement précieux adage boursier: la tendance est l'alliée de l'investisseur ! Ce cadre de fond est inchangé, et il convient de le rappeler car il sert de matrice de trading. Le chapelet de gaps dits de poursuite qui ponctue le parcours de l'indice sont à ce titre parlants.

Le seuil hautement psychologique des 10 000 points gagne désormais en crédibilité en tant que cible à court terme... D'autant que l'indice a mis fin dès lundi 10/02 à une très courte consolidation, en traçant une bougie remarquable en long blanc (marubozu) doublée d'une structure en englobante haussière. Cette bougie se reconnait par son corps allongé (blanc, ou vert en l'occurrence, à savoir une hausse en cours de séance), et par l'absence (totale ou quasi totale) d'ombre haute ou basse. Elle caractérise une mobilisation continue du camp acheteur sur l'ensemble de la période représentée (la séance en l'occurrence).

Le caractère cupide du comportement actuel du marché, dicté par la peur de manquer une occasion d'achat (Fear of Missing Out, ou FOMO), est puissant, unidirectionnel et sans nuance.

Avis positif sur le fond et neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 10000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 9451.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime