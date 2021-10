Nasdaq Composite : Qu'y a-t-il au-dessus des étoiles ?

(BFM Bourse) - Luxe suprême: le Nasdaq Composite se trouve sur une zone de résistance constituée par... ses récents sommets historiques, à 15 420 points ! Sur des niveaux de cours d'une très grande fermeté donc, les initiatives se font un peu moins nombreuses, au cœur d'une semaine test marquée par la publication en "tir groupé" des GAFAM, et de nombreux indicateurs macroéconomiques majeurs.

Après Facebook en début de semaine, qui a publié lundi une progression de ses ventes trimestrielles inférieures aux attentes au T3, Microsoft et Google ont publié des copies trimestrielles respectives de bonne facture, au-delà des attentes. A ce stade, c'est Facebook qui semble avoir le plus souffert de la mise à jour de l’Apple Store.

Apple et Amazon seront passés sur le gril jeudi.

Au chapitre statistique hier, l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) aux États-Unis, en nette hausse à 113,8, alors même que le consensus laissait augurer une légère contraction.

"La confiance des consommateurs s'est améliorée en octobre, inversant une tendance à la baisse de trois mois alors que les inquiétudes concernant la propagation du variante Delta se sont atténuées", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. "La proportion de consommateurs prévoyant d'acheter des maisons, des automobiles et des gros appareils électroménagers a augmenté en octobre, signe que les dépenses de consommation continueront de soutenir la croissance économique au cours des derniers mois de 2021. De même, près de la moitié des répondants (47,6 %) ont déclaré ils ont l'intention de prendre des vacances au cours des six prochains mois – le niveau le plus élevé depuis février 2020, reflet de la résurgence continue de la volonté des consommateurs de voyager et de dépenser"

Cible battue également par l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, et par les ventes de logements neufs.

Dans l'immédiat, les opérateurs de marché viennent de prendre connaissance des commandes de biens durables aux États-Unis. Hors équipements de transports, ces commandes ont progressé de 0.4% en rythme mensuel, en ligne avec les attentes.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs est toujours dans la situation paradoxale suivante: celle d'une proximité forte avec ses sommets historiques, sans pour autant proposer de point d'entrée valide, à mesure que les probabilités de progression de la nervosité traduite en volatilité augmentent. La configuration est de cette nature depuis la formation d'une configuration de bougies en "trois corbeaux noirs" sur les trois dernières séances du mois de septembre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15420.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime