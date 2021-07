Nasdaq Composite : Prudence avant la Fed demain

(BFM Bourse) - Les résultats de Tesla hier soir étaient plutôt bons, en attendant ceux d'Apple après la clôture demain.

Mais les opérateurs sont surtout concentrés sur la réunion de la Fed demain soir et des indices sur une réduction des achats d'actifs pour une éventuelle sortie de crise aux Etats-Unis, ce qui veut dire aussi retirer le soutien artificiel qui a permis aux marchés une hausse stratosphérique depuis un peu plus d'un an, en pleine pandémie mondiale.

Bref, la réunion de demain sera importante, même si Jerome Powell pourrait attendre Jackson Hole pour en dire plus sur sa stratégie fin aout.

Mais avec des indices américains au plus haut, il est logique que nous ayons une consolidation aujourd'hui, voire demain, et nous repassons donc neutre en attendant la Fed mercredi soir, par prudence, entre 14180 et 15000 points, dans un range relativement large, mais qui permet de bien définir les niveaux avant la Fed.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'indice Nasdaq Composite permet d'identifier une tendance neutre à court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14180.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime