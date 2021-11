Nasdaq Composite : Programme statistique très copieux demain, avant la relâche pour Thanksgiving

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques de croissance, a perdu hier 1,26% à 15 854 points. Une paille au regard de l'avancée initiale, mais un fait technique à souligner, dans un marché qui a dû composé avec la "prolongation", pour quatre ans supplémentaires, du mandat de J. Powell à la tête de la Fed. Proposition par J. Biden, qui doit encore être formellement validée par les Chambres. Il sera "flanqué" de Lael Brainard, dont la réputation de colombe n'est plus à faire...

"La nomination de Jerome Powell à la tête de la Fed n'est pas une surprise en soi, celle de Lael Brainard l'aurait cependant été", observe John Plassard (Mirabaud). "Le gouvernement américain a décidé de jouer la continuité en ne prenant pas de risque en plein resserrement monétaire." Nouveau mandat, et nouveaux défis pour J. Powell:

"Tout d'abord [...] fédérer les membres au sein du FOMC afin de pouvoir avoir les pleins pouvoirs et éviter qu'il y ait des dissensions qui soient de plus en plus évidentes.Ensuite Jerome Powell doit évidemment bien lire la trajectoire de l'inflation et de l'emploi afin de ne pas être en retard sur la courbe (behind the curve)."

Une solution de continuité, donc, qui devrait avoir l'avantage de ne pas provoquer de remous. Inflation, emploi, croissance seront au programme statistique demain, la séance de mercredi concentrant les principaux rendez-vous avant la longue trêve de Thanksgiving. Pour rappel, Wall Street sera fermé jeudi, et la séance sera plus courte vendredi. En réalité, il y a fort à parier que les volumes soient faméliques en raison de l'absence d'une très grande frange d'opérateurs vendredi.

Jeudi, donc, seront concentrés les principaux rendez-vous de la semaine, que la Fed ne manquera pas d'analyser avec le plus grand soin: inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, PIB trimestriel et PCE, mesure de prédilection de l'inflation. Seront publiées également les traditionnelles Minutes de l'Institution. Et ce avant le Black Friday, coup d'envoi traditionnel des achats de fin d'année au pays de la consommation reine.

"Le Black Friday surviendra cette semaine dans un contexte où les goulets d’étranglement qui ont paralysé la chaine logistique continuent à se résorber, alors même que l’approvisionnement en énergie diminue", note César Perez Ruiz, Responsable des investissements et CIO chez Pictet Wealth Management.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir.

Avis négatif à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 17000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

