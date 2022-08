Nasdaq Composite : Prises de bénéfices avant l'inflation

(BFM Bourse) - Les indicateurs avancés indiquent une légère baisse pour l'ouverture américaine. Les prises de bénéfices se sont plus pesantes au fur et à mesure que l'on approche de la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. En effet, ce chiffre doit être publié demain après midi. Les investisseurs revoient pour l'instant à la baisse les anticipations d'inflation mais restent prudents alors que les chiffres économiques étaient supérieurs aux attentes la semaine dernière notamment sur le marché de l'emploi. De bonnes statistiques économiques, et une inflation qui ressortirait une nouvelle fois au dessus des attentes, impliqueraient une politique monétaire encore plus restrictive de la part de la Fed et donc impacterait négativement les actions et particulièrement le compartiment technologique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dernier chandelier est constitué d'une grande mèche et d'un corps de couleur rouge. C'est la première bougie rouge depuis le 26 Juillet démontrant une première faiblesses des acheteurs. De plus la mèche indique que les vendeurs se sont présentés au niveau de la résistance. Ainsi les opérateurs devraient plutôt prendre leurs bénéfices et ouvrir des stratégies baissières en direction des 12 140 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12790.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime