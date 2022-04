Nasdaq Composite : Powell va-t-il changer de braquet ?

(BFM Bourse) - L'échauffement des rendements des obligations d'Etat US à LT (les fameux Treasuries 10 ans) ont fait reflué nombre de valeurs dites de croissance outre Atlantique, valeurs principalement technologiques, dont l'indice Nasdaq Composite (-2,26% à 14 204 points) regorge. Échauffement entretenu, à l’approche de la publication des Minutes par un membre du Board, Mme Brainard, qui a, lors d'une conférence organisée par la Fed de Minneapolis, surpris les marchés en militant pour un affermissement de la politique monétaire, par augmentation du rythme de réduction de la taille du bilan et paliers plus agressifs pour la remontée des Fed Funds. Celle qui n'est pas connue pour être particulièrement hawkish a clairement préparé le terrain... Il faut dire que, même si la crainte d'une spirale prix / salaires a été momentanément effacée vendredi dernier avec le rapport fédéral sur l'emploi, la perspective d'une inflation durable pèse dans la balance.

Sébastien Galy, Stratégiste Macro Senior en propose la lecture suivante: "l'inquiétude est que la Fed reste trop longtemps derrière la courbe, l'obligeant se reprendre trop rapidement, en entraînant le risque d'une récession. L'histoire suggère que cela a tendance à se produire car la dynamique d'un marché du travail anormalement chaud est difficile à prévoir. La différence cette fois-ci est que les élections de mi-mandat auront bientôt lieu, et l'inflation est un sujet majeur. Cela signifie que pendant un certain temps, la Fed tentera probablement de prendre de l'avance sur la courbe et cela pourrait bien continuer en vue des élections présidentielles."

Le rendez-vous est donc coché pour 20h00 pour les cambistes, avec les Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion FOMC. En mars, les Fed Funds ont été relevés de 25 pdb.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, tant que l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine se maintiendra au-dessus des 13 838 points, rien n'est à craindre. Il s'agit d'un seuil technique reconquis aisément, sur combinaison de bougies en "trois soldats qui avancent", du 16 au 18 mars. Un passage sous les 14 445 points est a été validée jeudi signifiant une réintégration d'un trading range au-dessus des 13 330 points. Le tout sur fond de divergence entre cours et volumes. Deux objectifs baissiers CT sont pour l'heure verrouillés: les 13 840 et les 13 330 points. Les volumes sont mis sous surveillance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 14660.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime