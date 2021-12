Nasdaq Composite : Powell négocie avec brio un premier virage

(BFM Bourse) - La Fed achevait hier le dernier FOMC de l'année, particulièrement attendu après une batterie de repères statistiques montrant une inflation n'yant plus rien de "transitoire". Le mot n'apparait même plus dans les communications de la Federal Reserve. Le ton "faucon" (hawkish) de la Fed aura finalement rassuré les marchés, dans le sens où le curseur aura été déplacé suffisamment finement par J. Powell pour apporter un message clair de lutte contre l'inflation, sans brutalité. Autrement dit, la prise de virage monétaire vers un durcissement accru était largement anticipée par les salles des marchés.

Concrètement la Fed envisage un arrêt du programme de rachats obligataires dès le mois de mars, et une progression de trois quarts de point de ses taux, en trois fois, sur l'année à venir. Et ce dans un but de lutte contre une inflation qui n'a plus rien de temporaire. Associée aux nouvelles projections économiques, cet engagement stratégique de la Fed n'a pas été jugé plus "faucon" que prévu. Ce virage (pas trop serré) était anticipé. "Plusieurs anciens membres de la Fed, comme William Dudley, Dennis Lockhart et plus récemment Narayana Kocherlakota, ont publié des tribunes appelant la Fed à durcir rapidement sa politique monétaire pour ramener l'inflation sur une trajectoire plus acceptable", notait Alexandre Baradez (IG France) avant l'issue du FOMC.

Finalement, "une décision assez en ligne avec les attentes" pour Ronan Blanc, Gérant analyste chez Financière Arbevel. "La Fed essaie de redevenir acteur de sa politique monétaire avec une certaine réussite (faute avouée à moitié pardonnée ?). Et heureusement pour elle , le pic d'inflation conjoncturel semble proche. La question à plus long terme est de savoir sur quel niveau elle pourrait atterrir passé ce pic. C'est sans doute là où elle sera attendue. Pour l'instant elle gagne du temps et le fait plutôt bien." Une décision "courageuse", pour John Plassard, (Mirabaud), pour qui la Fed "s'attaque enfin à la hausse de l‘inflation avant qu'elle devienne potentiellement incontrôlable. Les investisseurs ont salué cette décision en pariant que la Fed ne se retrouvera pas «behind the curve» en adoptant un ton largement plus hawkish (faucon) et en prévoyant 3 hausses de taux en 2022.

Un ton qui n'a pas empêché le Nasdaq Composite de gagner 2,15% à 15 565 points, dans des volumes nourris, en nette hausse.

Dans l'immédiat, le l'indice manufacturier Empire State, tout comme les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ont manqué les attentes. Le rapport sur l'industrie américaine (volume de production et taux d'utilisation des capacités) sera publié à 15h15.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine vient de réaliser un double appui assez net sur sa moyenne mobile à 100 jours (en orange) qui constitue plus que jamais un "juge de paix" technique et graphique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15792.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime