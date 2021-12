Nasdaq Composite : Powell commencera -t-il à pousser le curseur vers Hawkish ?

(BFM Bourse) - Hawkish oui, mais un peu, ou beaucoup ?... Le degré du durcissement monétaire, dans les actes comme dans le langage, sera la clef de l'appétit pour le risque sur les dossiers de croissance pour la fin d'année, alors que la Fed achève ce mercredi le dernier FOMC (pour Federal Open Market Committee). Et ce sans un contexte d'inflation qui s'installe durablement.

Pour rappel, publiés vendredi, dans l'assiette de produits la plus large, les prix ont augmenté davantage qu'anticipé en novembre (+0,8% en rythme mensuel), contre +0,9% en septembre. En données corrigées des éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé de 0,5%, conformément aux attentes, selon les toutes dernières données de l'US Bureau of Labor Statistics. Et un nouveau marqueur inflationniste a été publié lundi avec l'indice des prix à la production aux États-Unis, en hausse mensuelle de 0,8% pour le panier le plus large, montrant un échauffement supérieur à celui que laissait augurer la cible (le consensus de marché).

Que faut-il donc attendre de la réunion de la Fed ? Deux relèvements de 25 points de base des taux fédéraux en 2020 est l'hypothèse qui semble tenir la corde dans l'immédiat. En tous cas, Alexandre Neuvy, Gérant Associé d'Amplegest est clair: "Terminé le discours du soutien inconditionnel et d'une flexibilité si besoin, ces derniers temps la FED a affiché sa volonté d'accélérer la fin des aides et d'amorcer une hausse des taux, et toute la question va rester dans le timing et l'ampleur."

Pour Indosuez Wealth Management, la puissante institution dirigée par J. Powell "devrait adopter une position plus hawkish que lors des réunions précédentes. La récente hausse des prix a en effet rendu certains membres de la Fed plus loquaces sur le sujet et les nouveaux points de la Fed devraient témoigner de ce ton plus hawkish : les projections du FOMC sur les taux d'intérêts pourraient en effet intégrer une hausse de 50 points de base pour 2022 et 1.75 pour 2023 et 2.5 pour 2024, ce qui rendrait les perspectives de taux pour 2024 plus proche des prévisions à long terme de 2,5 %."

Verdict à 20h00 pour les décisions de politique monétaire proprement dites et à 20h30 pour la conférence de presse de la Fed.

Dans l'immédiat, les opérateurs vont devoir composer avec une déception sur le front de la consommation. Les ventes au détail (hors automobiles) n'ont progressé en novembre que de 0,3%, contre une cible à +0.9% et surtout un mois précédent à +1,7%, selon le Census Bureau.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question.

A court terme:

L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée, mardi, et mercredi, dans une amplitude plus grande mais des volumes moins forts.

Avis négatif à l'échelle de la seule séance à venir. La capacité à "tenir" les 15 000 points sera une nouvelle fois essentielle cette semaine. L'indice a laissé un gap transversal (celui du 07/12). Une rupture des 15 000 viendrait accélérer les dégagements.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15792.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime