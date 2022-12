Nasdaq Composite : Powell appelle à raison garder

(BFM Bourse) - La fermeté du ton employé par la Fed, en clôture du dernier FOMC de l'année, aura surpris une grande frange d'investisseurs qui s'attendaient à davantage de souplesse, notamment en réaction à la récente publication d'un ralentissement marqué de l'inflation, au sens des CPI de novembre.

J. Powell, qui intervenait en conférence de presse à l'issue du FOMC, a balayé l'espoir d'une pause dans le processus de hausse des taux début 2023, option qualifiée de "prématurée". Pas de surprise en revanche au niveau de l'ampleur de la hausse des Fed Funds, gonflés de 50 pdb pour atteindre 4,50%.

Les membres de la Fed ont relevé leurs projections de taux, tablant sur 5,1% pour 2023 et 4,1% pour 2024, contre respectivement 4,6% et 3,9% lors de leur réunion de septembre. Ils anticipent par ailleurs une inflation plus élevée, à 3,1% pour 2023, contre 2,8% précédemment, et à 3,5% pour l’inflation "core", c’est-à-dire hors prix de l’énergie et alimentaires, contre 3,1% en septembre.

Dans la foulée, le rendement des obligations souveraines fédérales à 10 ans (Treasuries 10 yrs) a connu un pic de stress vers 3,55%, avant de se raviser. D'où un repli finalement modéré du Nasdaq Composite, de 0,76% à 11 170 points, lesté par des valeurs de croissance emblématiques comme Intel (-1,26% à 28,26$), Apple (-1,55% à 143,21$), ou Tesla (-2,58% à 156,80$).

A suivre à 14h30, des repères statistiques tranchants: les ventes au détail, l'indice manufacturier Empire State, l'indice manufacturier Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans l'immédiat, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est proche de la borne haute d'un drapeau, vers 11 460 / 11 500 points, au-delà de laquelle une zone de respiration s'ouvrirait, sous réserve de progression des volumes et de fédération sectorielle (IT, divertissement, semi-conducteur, robotique, IA).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11000.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

