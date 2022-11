Nasdaq Composite : Powell accroit mécaniquement la pression sur les dossiers de croissance

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite, par nature même de sa composition, riche en valeurs technologiques de croissance, a été lourdement pénalisé hier par le ton résolument offensif de J. Powell, en conférence de presse, après des décisions pourtant sans surprise.

Les Fed Funds ont en effet vu leur loyer relever de 75 points de base, à 4,00%, comme largement anticipé. Ce qui a pesé en revanche, c'est la volonté clairement afficher de repousser l'idée d'une pause dans le processus de resserrement monétaire (option jugée trop "prématurée") ainsi que l'avertissement clair sur les perspectives d'atteinte du "taux" neutre. L'objectif de quantification précise de ce dernier est encore délicat.

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a reculé de 3,36% à 10 524 points, dans un niveau d'activité en hausse.

Les derniers chiffres sur l'emploi (ADP, JOLTS), avant le NFP demain, ainsi que les derniers chiffres sur l'inflation (PCE, IPC) ont clairement penché dans la balance. Résultat: des Treasuries 10 ans, à savoir le rendement des obligations souveraines américaines à 10 ans, bondissent de nouveau au-dessus du seuil des 4%, à 4,193% à l'heure où nous rédigeons ces lignes.

Au chapitre statistique, l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP a chiffré à 239 000 le nombre de nouvelles créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture), bien au-delà du consensus. Un avant-goût, avant le rapport NFP (Non Farm Payrolls) vendredi, qui confirme les tensions persistantes sur le marché de l'emploi américain. Plus tôt dans la semaine, les nouvelles offres d'emplois (Job Openings and Labor Turnover Survey) sont ressorties à 10,720 millions, au-delà des attentes pour le mois de septembre. Toujours sur le front de l'emploi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage viennent d'être publiées, à 217 000 nouvelles unités, toujours aussi basses. Le NFP sera définitivement le second grand rendez-vous de la semaine.

Côté valeurs, un certain nombre de stars de la tech ont été lourdement pénalisé, avec une clôture exactement sur les points bas de séance, à l'image d'Apple (-3,73% à 145,03$), MetaPlatforms (-4,89% à 90,54$), Netflix (-4,80% à 273$), Amazon (-4,82% à 91,12$) ou Intel (-3,11% à 27,42$). Nous rappellerons que mécaniquement, les valeurs dite de croissance (Growth), que les investisseurs étaient jusque là prêts à payer, même cher, sont les premières victimes de dégagements lorsque les taux souverains s'échauffent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé, sur l'amplitude du corps de la bougie de la veille, une bougie en doji pierre tombale, qui illustre l'essoufflement de la réaction amorcée le 13/11. Cette bougie a reçu confirmation, dès le lendemain, par un marubozu allongé, illustration graphique d'une mobilisation continue du camp vendeur. La séance de vendredi n'a pas permis de dépassement des points hauts hebdomadaires, et le harami de lundi laisse perplexe, d'autant qu'il a été complété par une englobante haussière, nette, certes sans volumes transcendants. Les volumes se sont réveillés mercredi, délivrant un message baissier lisible, complété par une clôture de l'indice exactement sur ses points bas de séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 11250.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime