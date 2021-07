Nasdaq Composite : Pilotage aux instruments, les yeux bloqués sur les Treasuries 10 ans

(BFM Bourse) - La divergence de dynamique entre le Nasdaq Composite et le Dow Jones depuis le début de la semaine s'explique par le calme olympien des rendements des obligations d'Etat à LT. Si les bancaires, très représentées au sein du Dow Jones, accusent le coup, les valeurs technologiques dont le Nasdaq Composite regorge en profitent pour réaffirmer leur statut de valeur de rendement. Résultat: l'indice Nasdaq Composite, attendu en hausse ce mercredi est parvenu à grappiller 0,17% à 14 663 points, inscrivant symboliquement de nouveaux zéniths, dans des volumes en hausse.

Pour rappel, Wall Street est resté fermé lundi 25 juillet, au lendemain de la Fête Nationale américaine tombant cette année un dimanche.

Hier côté statistique, la séance a été marquée outre Atlantique par une déception sur la croissance de l'activité dans les services, avec un indice PMI Service by ISM largement en deçà du consensus.

A suivre ce mercredi les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) et les Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire (FOMC). La Fed y avait durci le ton. "Les discussions concernant la réduction des rachats d'actifs à venir sera l'élément le plus surveillé, bien que le ton sur le resserrement de la politique monétaire ne devrait que peu changer. Les perspectives d'inflation, de croissance et des hausses de taux seront également analysées avec soins par les investisseurs." note Vincent Boy (IG France).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de consolidation au-dessus d'une zone graphique à 14 190 points, qui se mue progressivement en niveau technique de soutien (support). Seul un passage en deçà avec clôture sur les points bas hebdomadaires, viendrait changer la donne. Avis neutre à l'échelle de ce mardi. Dans l'immédiat, la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) continue de constituer un niveau dynamique de support.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 14190.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

