Nasdaq Composite : Pas de prise d'appui fiable dans la tentative de rebond

(BFM Bourse) - La dynamique des futures sur indice laisse augurer une ouverture à l'équilibre sur le Nasdaq Composite, dans un marché qui peine à deviner le degré d’agressivité de la Fed pour les prochains mois. Si l'inflation reste à des niveaux de grande fermeté, la question reste de savoir si le pic est derrière nous. Quelques signes d'apaisement, notamment sur le front des volumes de ventes immobilières, soulage quelque peu la cote. Mais les yeux vont restés rivés en cette seconde partie de semaine sur les statistiques concernant l'emploi. L'une des pire craintes de la Fed étant naturellement le spectre d'une entrée dans une boucle prix / salaires. A ce titre, le rapport fédéral sur l'emploi américain (NFP) sera scruté demain.

En attendant, le repère sur l'emploi provient des résultats de l'enquête du cabinet privé en ressources humaines (ADP), qui viennent tout juste d'être publiés. Hors secteur agricole, l'économie américaine aurait créé en mai 128 000 postes seulement, très largement sous les attentes. Par ailleurs, les nouvelles inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine 21 se sont chiffrées à 200 000, selon les tous derniers chiffres du Département du Travail, en baisse de 11 000 unités.

Emmanuel Auboyneau, Gérant associé chez AMPLEGEST, apporte l'éclairage suivant: "Sur la partie plus structurelle de l’inflation qui concerne à ce jour essentiellement les Etats-Unis on remarque une légère décélération des salaires depuis trois mois. C’est une bonne nouvelle mais cette variable doit être surveillée car le manque de main d’œuvre pourrait contraindre les entreprises à reprendre leur mouvement de hausse des rémunérations."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé hier n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), pas encore d'actualité, viendrait apporter un message baissier clair.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime