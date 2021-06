Nasdaq Composite : Pas d'emballement à ce stade de la machine économique

(BFM Bourse) - Un début de semaine sous le signe de la sérénité et de l'attentisme, sur des niveaux de fermeté historiques, est attendu sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, qui ne souffre à ce stade d'aucun dérapage des rendements des obligations d’État LT. Ces derniers seront particulièrement surveillés, toutefois, tout au long de la semaine, notamment lors des publications sur l'emploi américain (enquête ADP mercredi) et traditionnel NFP vendredi. Les attentes y sont gourmandes: baisse du taux de chômage au niveau fédéral à 5.7% de la population active et création de 700 000 postes en juin, contre 559 000 en mai.

La semaine passée, le Nasdaq Composite aura gagné 2,35% sur l'ensemble de la semaine, sans signe d'emballement de la machine économique en pleine reprise - le NFP sera d'ailleurs important à étudier sur ce point - et avec l'appui de l'accord conclu jeudi entre le président des États-Unis, Joe Biden, et un groupe de sénateurs en vue d'un plan d'investissement dans les infrastructures, de 973 milliards de dollars sur cinq ans.

Aucun chiffre macroéconomique d'importance majeure ne figure à l'agenda ce lundi. A suivre dès demain l'indice S&P Case Schiller des prix à de l'immobilier dans une vingtaine d'agglomérations représentatives.

A suivre côté valeurs Biogen, après qu'une commission de députés américains ait ouvert une enquête concernant le processus de validation et la politique tarifaire d'Aduhelm, le médicament dont l'autorisation par la FDA est déjà controversée. Il s'agit d'un médicament contre la maladie d'Alzheimer.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de consolidation au-dessus d'une zone graphique à 14 190 points, qui se mue progressivement en niveau technique de soutien (support). Seul un passage en deçà avec clôture sur les points bas hebdomadaires, viendrait changer la donne. Avis neutre à l'échelle de la première séance de la semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

