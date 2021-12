Nasdaq Composite : Ouverture dans le calme outre atlantique

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques américaines devrait ouvrir dans le vert d'après les indicateurs avancés. Une seule statistique viendra ponctuer la séance outre atlantique : à 16h30 heure de Paris nous aurons l'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de décembre. Techniquement l'indice revient au contact de sa borne haute vers les 15800 points. La rapidité du rebond et l'enchainement de bougies vertes ouvrent la possibilité du dépassement de ce niveau et au test des 16 000 points dans un contexte de baisse de la volatilité et des volumes. Quelques valeurs sont à l'affiche comme Apple qui est sous la pression de l'Autorité de la concurrence néerlandaise ou encore de Microsoft qui a annoncé ne pas participer physiquement au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas début Janvier. Au-delà des valeurs technologiques ce sont les compagnies aériennes qui pourraient être sous les feux des projecteurs, à New York, après l'annonce de plusieurs milliers de vols annulés ces derniers jours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

