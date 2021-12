Nasdaq Composite : Omicron accorde un bien précieux à J. Powell...

(BFM Bourse) - Avec l'apparition de ce nouveau variant du coronavirus à Covid-19; jugé "préoccupant" par l'Organisation Mondiale de la Santé, la Fed se trouve désormais dans une situation peu confortable: elle doit placer le curseur suffisamment finement pour ne pas laisser filer des prix alors que le caractère "transitoire" de l'inflation n'a plus de sens, et ne pas fragiliser la reprise alors que la confiance, certes encore forte, peut être fragilisée par d'éventuelles mesures de restriction.

Le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell a encore jeté un froid en reconnaissant, en réponse à une question sur la pertinence de maintenir le terme "transitoire" pour qualifier le pic d'inflation actuel, que le moment était venu de retirer ce mot... Pour le président de la Fed, tout récemment choisi pour un second mandat, si les hausses des prix est globalement liée aux problèmes d'approvisionnement, ces hausses se sont répandues plus globalement et le risque d'une inflation durablement plus élevée s'est accru. Autrement dit, c'est un peu tout le scénario mis en avant ces derniers mois qui est battu en brèche, et le grand argentier reconnaît qu'il va falloir discuter d'un retrait plus rapide des mesures de soutien non conventionnelles, sans même parler d'un resserrement des taux.

Mais vu avec des "lunettes" de Président de Fed, l'apparition de ce nouveau variant n'accorderait finalement pas le bien le plus précieux: le temps ? C'est la thèse défendu par Jean-Jacques Friedman - Directeur des investissements de VEGA Investment Managers, filiale de Natixis Wealth Management. "Si la prudence s’impose à court terme, Omicron redonne du temps en permettant à J. Powell de ne pas céder à la pression des statistiques récentes et de ne pas se résoudre à un resserrement monétaire plus agressif. De fait, les investisseurs prévoient désormais deux hausses des taux directeurs par la Fed en 2022, contre trois précédemment."

De quoi nourrir un rééquilibrage des forces sur les dossiers de croissance, particulièrement sur le secteur technologique. Le Nasdaq Composite (-1,55% à 15 537 points hier en clôture) est attendu en territoire vert à l'ouverture. Une tendance nourrie par les chiffres de l'enquête sur l'emploi par le cabinet en ressources humaines ADP, qui fait état de 534 000 créations de postes dans le secteur privé, hors agriculture. Verdict vendredi avec le rapport mensuel fédéral NFP.

On suivra avec attention ce jour le PMI manufacturier ISM à 16h00 et les stocks de brut à 16h00. Déception très nette à relever hier, avec des cibles totalement manquées pour le PMI de Chicago qui reflue brutalement à 61.8 et surtout pour l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board), à 109,5.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre technique de fond, à ce stade inchangé:

Depuis le 28 octobre et l'inscription de nouveaux sommets historiques après ceux du 07 septembre, l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine clôture systématiquement sur les points hauts de séance, dans des volumes nourris, qui ne se contractent que très peu. Le camp acheteur, pleinement mobilisé, ne se pose pas de question. A court terme: L'entrée dans une phase de digestion, dont la structure sera riche d'enseignement pour la suite, est à envisager. Nous sommes encore en phase de la définition du cadre, et de l'amplitude, d'une consolidation à venir. Une consolidation élargie se profile. Une première accélération baissière au sein de cette consolidation a été exprimée.

Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 15420.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime