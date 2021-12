Nasdaq Composite : Nouvelle tentative des acheteurs

(BFM Bourse) - L’indice des valeurs technologiques va une nouvelle fois tenter de s’approcher un peu plus de son précédent record alors qu’hier le Dow Jones et le S&P 500 établissaient de nouveaux records en clôture. Des statistiques pourraient venir animer la séance. Nous aurons à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage et à 15h45 l’indice PMI de Chicago pour le mois de décembre. Certaines valeurs sont à l’affiche comme Nike qui devrait continuer de profiter de la publication d'une enquête privée mentionnant de solides ventes de fin d'année pour les détaillants américains.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le Nasdaq devrait une nouvelle fois s’approcher de ses précédents sommets sans grande conviction car les intervenants sont peu nombreux en cette fin d‘année.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 16212.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 15792.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime