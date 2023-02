Nasdaq Composite : Nouvelle bande latérale d'oscillations

(BFM Bourse) - Indécis en début de séance, l'indice Nasdaq Composite a accéléré brutalement à la hausse avec les Treasuries 10 ans, à la suite de l'intervention de J Powell, organisé par l'Economic Club of Washington, D.C. Le caractère équilibré de l'intervention, entre interprétation prudente du dernier rapport sur l'emploi et nécessité de conserver des Fed Funds à un niveau ferme, aura effacé les craintes d'une grande frange d'investisseurs. J Powell n'aura, concrètement, pas brisé l'ambiance, après la publication vendredi d'indices de tensions fortes sur l'emploi privé, qui a créé plus de 500 000 postes en janvier, sur fond de contraction de la main d’œuvre disponible.

Pour rappel, à l'issue du premier FOMC de l'année la semaine dernière, la Fed annonçait une relèvement de 25 points de base de ses Fed Funds, les portant à 4,75%, pour la borne haute. "Si Jerome Powell est resté dans la lignée de ses précédentes sorties, arguant qu’il était encore trop tôt pour faire une pause dans la hausse des taux et qu’il ne fallait pas crier victoire trop vite dans la lutte contre l’inflation, les investisseurs n’ont pas considéré le discours comme étant assez hawkish pour revoir leurs anticipations optimistes, préférant se focaliser sur certains passages plus accommodants comme le fait de reconnaître que le mouvement de désinflation était plus rapide qu’attendu", pour Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi outre Atlantique: les stocks des grossistes à 16h00 et les stocks de pétrole à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous n'avons pas assisté vendredi à un îlot de renversement (island reversal), en raison de l'ombre haute tracé. De quoi accréditer le scénario d'une consolidation volatile plutôt que d'un retournement. L'idée d'un pullback sur les 11 450 points reste à ce stade tout à fait crédible. Dans tous les cas, la nouvelle bande technique de travail est entre 11 450 et 12 260 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12260.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11450.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime