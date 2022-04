Nasdaq Composite : Nouveau test décisif des 12 640 points

(BFM Bourse) - La nervosité reste palpable sur l'indice Nasdaq Composite qui continue de former une très vaste figure peu avenante au-dessus d'une ligne de soutien à 12 640 points, à mesure que le durcissement de la politique monétaire se confirme, sur fond d'inflation chronique. Ce qui provoque un échauffement des rendements obligataires particulièrement préjudiciable à tout un pan de la cote, à savoir les dossiers de croissance, dont l'indice regorge.

Le tout au cœur du bal des publications du premier trimestre, publications surveillées comme le lait sur le feu par des investisseurs légitimement gourmands en terme d'attentes... La semaine sera clef sur ce front avec ce mardi Microsoft, Alphabet, et Visa, mercredi MetaPlatforms, Qualcomm etPaypal, et jeudi Apple et Amazon, entre autres réjouissances. Rappelons à ce stade les attentes légitimement immenses du marché, au regard des valorisations. Netflix l'a payé cher la semaine passée, et Tesla, en dépit d'une copie d'excellente facture, est resté dans une position de congestion sur le seuil des 1000$ l'action...

"Le lien entre taux réels et marchés actions a été particulièrement fort depuis le début de l’année 2022", décrypte Sébastien DRUT, Responsable de la Macro Stratégie Thématique, CPR AM. "Il est remarquable que les deux chocs de taux réels évoqués plus haut, causés en large part par les nouvelles informations sur la stratégie de réduction du bilan de la Fed, ont induit une phase de baisse des grands indices boursiers et en particulier une nette sous-performance des secteurs « growth » par rapport aux secteurs « value ». Cela illustre à quel point la communication de la Fed sur le durcissement à venir de sa politique monétaire a déjà largement pénalisé les marchés actions américains cette année et que c’est vraisemblablement un facteur plus important que d’ordinaire pour eux."

Au chapitre statistique, l'agenda, vide outre Atlantique hier, se densifie, avec à 16h00 le très suivi indice de confiance des consommateurs (Conference Board), attendu en légère hausse à 108,5 ce mois-ci. Dans l'immédiat, les opérateurs composent avec la publication des commandes de biens durables pour le mois de mars, en hausse de 1,1% en rythme mensuel, hors équipements de transport.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions que 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Nous jaugerons alors de la capacité de ce seuil à soutenir les cours.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 13330.00 points.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

