Nasdaq Composite : Niveaux stratosphériques

(BFM Bourse) - Quelques prises de profits très ponctuels à signaler hier sur les valeurs dites de croissance outre Atlantique. L'indice Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique, ne s'est que légèrement contracté de 0,25% à 15 248 points, en l'absence de repères statistiques à même de nourrir davantage la réflexion de la Fed à ce stade, que ce soit pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ou les stocks de brut.

Pour rappel, mercredi, le Livre Beige de la Fed, hier, insistait sur un ralentissement de la dynamique de la reprise, laissant augurer une attitude encore accommodante de la Fed pour de nombreux mois. A savoir un caractère très progressif du ralentissement des achats d'actifs, puis à terme une resserrage du robinet monétaire par action sur les taux, tout aussi progressif.

"La croissance économique a légèrement ralentie pour atteindre un rythme modéré de début juillet à août. Les secteurs les plus forts de l'économie ces derniers temps comprenaient la fabrication, les transports, les services non financiers et l'immobilier résidentiel. La décélération de l'activité économique était en grande partie attribuable à un recul de la restauration, des voyages et du tourisme dans la plupart des régions, reflétant les problèmes de sécurité dus à la montée du variant Delta et, dans quelques cas, aux restrictions de voyage à l'international", peut on lire dans le document.

A suivre à 14h30 l'indice des prix à la production pour le mois d'août, attendu en hausse de 0,6% en rythme mensuel.

Dans l'immédiat, la tendance donnée par les "futures" sur indice à quelques minutes de l'ouverture laisse entrevoir un début de séance dans le vert, après un entretien téléphonique entre Joe Biden et Xi Jinping, entretien qui réveille visiblement les espoirs d'apaisement entre les deux superpuissances, notamment sur le front du commerce bilatéral.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dépassement du seuil hautement psychologique des 15 000 points est désormais validé par l'extension haussière des cours. Nous basculons en support ce niveau graphique contre lequel, à terme, un pullback n'est pas à exclure. C'est cette dernière probabilité qui prend davantage de corps à mesure que les doutes grossissent puis refluent du côté du degré de complaisance de la Fed...

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

