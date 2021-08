Nasdaq Composite : Nervosité palpable sur des niveaux d'extrême fermeté

(BFM Bourse) - Timidement, l'indice Nasdaq Composite a amorcé une réaction de contestation en fin de semaine dernière, s'adjugeant un gain journalier vendredi de 1,19% à 14 714 points, dans un marché qui continue de se questionner sur le calendrier monétaire de la Fed pour les mois à venir.

Les Minutes de la Fed, par leur ton et leur contenu, ont alimenté mercredi dernier la crédibilité d'un scénario de "durcissement" monétaire, avec naturellement les guillemets qui s'imposent, tant le caractère progressif de ce durcissement est assuré. Force est toutefois de constater que les "Faucons" de la Fed ont avancé leurs pions. "La décision de réduction des rachats d'actifs de l'institution monétaire (tapering) pourrait intervenir avant la fin de l'année", relève John Plassard (Mirabaud) dans ces Minutes. "Les investisseurs pourraient en avoir le cœur net lors du symposium de Jackson Hole qui aura lieu [cette semaine] du 26 au 28 août prochain", poursuit le spécialiste en investissement.

Alors que les "minutes" de la Fed "ont mis le feu aux poudres" selon les termes de Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM, les investisseurs ont par ailleurs été désagréablement surpris par la propagation du variant Delta ou encore par plusieurs mauvaises statistiques économiques, laissant notamment craindre un ralentissement économique chinois.

"Le rendez-vous de la semaine est donc donné lors du symposium de Jackson Hole (qui sera réalisé en visioconférence) de jeudi à samedi", insiste Vincent Boy, analyste de marché pour IG France. "Ce rendez-vous, lors duquel les banquiers centraux se retrouveront et discuteront des différentes politiques monétaires, devrait être l’occasion pour ces derniers d’éclaircir leur politiques et la BCE comme la Fed seront particulièrement suivis par les investisseurs."

"Jerome Powell pourrait préciser le calendrier de baisse des rachats d’actifs à venir, ce qui devrait conduire à une volatilité très importante sur les marchés financiers, qui restent fortement dépendants de la politique monétaire, américaine notamment", poursuit l'analyste.

C'est bel et bien cette question centrale qui va constituer un puissant driver de marché en particulier pour les valeurs dites de croissance, dont l'indice qui nous intéresse ici regorge.

A suivre à 15h45 les toutes premières estimations des PMI services et industrie pour le mois d'août ainsi que les stocks de brut à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste naturellement haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Cependant, à très court terme, des signaux de divergence entre cours et volumes d'une part, et cours et indice de force relative d'autre part, laissent augurer l'entrée dans une phase de respiration, pouvant prendre la forme d'une courte correction en direction d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) toujours aussi bien orientée. Avis neutre proposé à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14180.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime