Nasdaq Composite : Nervosité croissante autour des 12 000 points

(BFM Bourse) - Succession de séances très nerveuses autour des 12 000 points sur le Nasdaq Composite, qui achevait la semaine passée par une séance dans le rouge (-2,47% à 12 012 points), pénalisé en particulier par d'emblématiques poids lourds comme Apple (-3,86% à 145,38$) ou Tesla (-9,22% à 703,55$), sur fond de craintes d'un durcissement de la politique monétaire, et après l'avertissement sur résultats de Microsoft. Pourtant le rapport fédéral NFP (Non Farm Payrolls), publié vendredi en point d'orgue statistique de la semaine, n'aura pas envoyé de signaux de tensions supplémentaires sur le marché de l'emploi.

Le cœur du sujet dans les salles des marchés reste clairement une inflation particulièrement élevée, la question d'un pic d'inflation ou d'un plateau, et les peurs corollaires d'une agressivité grandissante dans le resserrement du robinet monétaire par la Fed. Fed qui aura de nouveaux indicateurs précieux en fin de semaine avec les différents IPC (indices des prix à la consommation).

A suivre côté valeurs Tesla, dont la volatilité actuelle est à l'aune des mauvais pressentiments de son fondateur E Musk sur la conjoncture.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), pas encore d'actualité, viendrait apporter un message baissier clair.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12140.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11200.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime