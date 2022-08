Nasdaq Composite : Minute(s), papillon !

(BFM Bourse) - Deux rendez-vous majeurs à l'agenda ce jour outre Atlantique:

1)Le premier, la publication il y a quelques instants, des chiffres de ventes au détail, cadran toujours très surveillé dans les salles des marchés au pays de la consommation reine. Si pour le mois de juillet, les ventes ont dans leur acceptation la plus large stagné. Elles ont, hors automobiles, largement dépassé les attentes à +0,4% en rythme mensuel, selon la publication du Census Bureau.





2) Le second, les Minutes de la Fed, traditionnel compte-rendu de la dernière réunion FOMC qui sera particulièrement suivi, dans la foulée d'un ralentissement ô combien apprécié apprécié de l'inflation outre Atlantique.

"Si le taux d'inflation CPI de juillet est en effet ressorti en net ralentissement", rappelle Sébastien GRASSET (Auris Gestion)", sous les attentes (+0% en glissement mensuel contre +0,2% attendu et +1,3% en juin), et ce, même pour sa composante Core (+0,3% en glissement mensuel contre +0,5% attendu et +0,7% en juin), "il faut savoir raison garder car les prix des services (soutenus par les fortes tensions sur le marché du travail et les hausses de salaires liées) et des produits alimentaires continuent à progresser".

"Neel Kashakari, qui préside la Federal Reserve Bank of Minneapolis, a même ajouté qu'il serait nécessaire que la Fed porte ses taux directeurs à 4% cette année et qu'elle poursuive en 2023 vers 4,5%." Le marché s'attend pourtant à une inflexion baissière du loyer du Dollar dès la seconde partie d'année prochaine.

Verdict à 20h00, Heure de Paris.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

A ce stade de la hausse des cours, depuis le 17 juin, une phase de respiration est envisagée jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont le croisement avec sa consœur à 50 jours (en orange), dans un angle important, a libéré un potentiel haussier de court terme. Dans l'immédiat, le doji tracé mardi 16 invite à lever momentanément le pied.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 13838.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 12140.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

