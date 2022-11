Nasdaq Composite : Midterms et inflation au menu

(BFM Bourse) - En pleine digestion d'un FOMC qui laisse la place à de multiples scénarios de trajectoire des Fed Funds, et à l'approche de nouveaux chiffres d'inflation, le Nasdaq Composite (+0,85% hier à 10 564 points) est attendu en légère hausse ce mardi, dans un quasi désert côté agenda statistique. Seul l'indice NFIB des petites entreprises américaines est venu rythmer les écrans des salles des marchés, sans écart au consensus, alors que les yeux se tournent vers les résultats du scrutin de mi-mandat (les fameux midterms).

"Les chiffres de l’inflation américaine publiés cette semaine seront scrutés de près, après que les dernières données sur l'emploi ont confirmé la pénurie durable de main-d’œuvre. Ces données ne devraient pas faire dévier pour autant la Fed de sa politique de resserrement extrême", notent les stratégistes du BlackRock Investment Institute, dans les conclusions de leur forum sur le "nouveau régime de marché".

Pour rappel vendredi, le rapport mensuel fédéral sur l'emploi montrait des tensions chroniques, abondant dans le sens d'une poursuite d'une politique monétaire ferme. Seule la légère augmentation du taux de chômage, à 3,7% de la population active, peut être vue comme un signe d'efficacité des mesures de durcissement monétaire de la Fed. Pour les principaux autres indicateurs, le salaire horaire moyen a progressé plus que prévu, à +0,4% en rythme mensuel, et le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) a dépassé les 260 000, au-delà des attentes également.

Plus tôt dans la semaine, à l'issue du FOMC, la Fed contrariait les espoirs des marchés en adoptant de nouveau un ton ferme. "Pas de pivot en vue pour la Fed qui relève les taux de 75 points de base (pdb) et dont les commentaires apparaissent moins accommodants qu’espéré par le marché. La Réserve Fédérale s’inquiète du coût d’un resserrement qui serait insuffisant, tout en relevant l’importance des délais d’impact. Elle signale un taux terminal voisin de 5%", pour Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT Investment Managers.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine a tracé, sur l'amplitude du corps de la bougie de la veille, une bougie en doji pierre tombale, qui illustre l'essoufflement de la réaction amorcée le 13/11. Cette bougie a reçu confirmation, dès le lendemain, par un marubozu allongé, illustration graphique d'une mobilisation continue du camp vendeur. La séance de vendredi n'a pas permis de dépassement des points hauts hebdomadaires, et le harami de lundi laisse perplexe, d'autant qu'il a été complété par une englobante haussière, nette, certes sans volumes transcendants. Les volumes se sont réveillés mercredi, délivrant un message baissier lisible, complété par une clôture de l'indice exactement sur ses points bas de séance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10200.00 points relancerait la pression vendeuse.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

