Nasdaq Composite : Mesurer les effets d'une politique monétaire restrictive

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Alors que le Dow Jones a été affecté par les banques et Disney, le Nasdaq Composite est parvenu à grappiller quelques points jeudi (+0,18% à 12 328 points), dans un marché qui, pas à pas, tente de mesurer les effets, à ce stade, d'une politique monétaire restrictive.

"Après plus d’une décennie d’ «argent facile », le système financier a passé l’année dernière à essayer de s’adapter à un régime de conditions monétaires beaucoup plus strictes, dont l’impact commence seulement à se faire pleinement sentir", constatent les stratégistes de Jupiter AM, pour qui "les conditions d’accès au crédit devraient (encore) se durcir".

"Au cours des derniers trimestres, la tendance des indicateurs avancés annoncent un ralentissement macroéconomique (par exemple, les PMI manufacturiers sont toujours inférieures à 50 aux États-Unis, dans la zone euro, au Royaume-Uni et au Japon, tandis que l’IPC américain a baissé pour le neuvième mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas depuis mai 2021). Les mois à venir seront déterminants pour observer tout changement significatif dans les tendances, en particulier dans les données relatives au marché de l’emploi."

Pour rappel, l'emploi privé aux Etats-Unis reste très (trop ?) solide, selon le rapport NFP d'avril, publié il y a exactement une semaine. Toutes les cibles avaient alors été significativement dépassées. Tout d'abord sur le nombre de postes créés dans le secteur privé (hors agriculture), à 253 000 en avril. Sur la très surveillée dynamique des salaires, en hausse mensuel de 0,5%, ce qui traduit une accélération par rapport à mars (+0,3%). Et enfin sur le taux de chômage, qui recule à 3,4% de la population active, soit le quasi plein emploi. Le consensus tablait sur une stabilisation à 3.6%.

Au rayon statistique américain jeudi, l'indice des prix à la production, en hausse de 0,2% en avril, est ressorti conforme à la cible. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, bien que dépassant de 20 000 nouvelles unités le consensus, trahissent toujours des tensions récurrentes sur le front de l'emploi.

On suivra attentivement ce vendredi, à 16h00 (Heure de Paris), la publication de l'indice de confiance des consommateurs (Université du Michigan), attendu à 63,0 points en données préliminaires ce mois-ci.

Côté valeurs, Alphabet (+4,31% à 116,57$) est parvenu à amplifier les gains déjà copieux de la veille (+4,10%). La société a pour rappel enthousiasmé le marché après avoir présenté différents services tirant parti de l'IA, notamment un outil de génération automatisée de réponses à des courriels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La zone des 12 270 s'affirme progressivement comme une résistance majeure, sous laquelle le pouvoir d'attraction du gap du 29 mars s'intensifie. Sa borne basse vaut 11 753 points; c'est l'objectif de très court terme que nous identifions. Dans l'immédiat, un mouvement d'inflexion sous cette zone de résistance est anticipé. Sous le gap précité, ce seraient les 11 450 points qui serviraient alors de garde-fou technique.

A l'inverse, un dépassement franc des 12 270 points relancerait le mouvement haussier initial. Il faudrait pour cela une validation par les volumes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 12270.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 11904.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime