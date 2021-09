Nasdaq Composite : Lévitation prolongée, digestion aisée du NFP

(BFM Bourse) - Calme absolu sur les futures sur indices américains au lendemain d'un jour férié (Labor Day). Le Nasdaq Composite, qui nous intéresse ici plus particulièrement, et sensible plus que les autres à la problématique inflationniste et monétaire, est attendu inchangé à l'ouverture, laissant entrevoir une digestion aisée des derniers chiffres sur l'emploi, publiés en fin de semaine dernière par le Département du Travail.

Point focal statistique de la fin de la semaine passée, le rapport NFP (pour Non Farm Payrolls) aura en effet réservé son lot de surprises. Ce rapport fédéral mensuel fait ressortir deux choses: premièrement, une progression plus forte qu'anticipé des salaires horaires moyens (+0,6% d'un mois sur l'autre), probablement due à la tension de pans entiers de l'économie (bâtiment, restauration). Deuxièmement, une cible complètement manquée quant aux créations de postes dans le secteur privé, qui n'a "produit", hors secteur agricole, que 235 000 postes, contre un consensus optimiste à 720 000. Au mois de juillet pour rappel, l'économie américaine créait pratiquement 1 million d'emplois. Quant au taux de chômage a bel et bien poursuivi son reflux, pour atteindre 5.2% de la population active. Des chiffres finalement mi-figue, mi-raisin, qui ne vont ni alimenter le moulin des plus "colombes" ni des plus "faucons" de la Reserve fédérale.

Conclusion, selon John Plassard, le stratégiste de Mirabaud, ceux qui pariaient sur le début d'un tapering dès la réunion de la Fed des 21/22 septembre devront se raviser. "Cependant, le début d'une réduction des rachats d'actifs en novembre est toujours sur la table", estime le spécialiste, soulignant que les employés à bas salaires (dans le secteur des services) ne sont toujours pas revenus sur le marché du travail pour l'instant, mais devraient commencer à le faire lorsque les aides gouvernementales spéciales à l'emploi expireront prochainement. De ce fait, les chiffres de l'emploi de septembre et d'octobre devraient vraisemblablement se situer dans le haut de la fourchette des attentes («grâce à» la fin des aides gouvernementales spéciales et retour à l'école), estime-t-il "mais il faudra peut-être un moment pour que le consensus digère et comprenne pourquoi il y a eu un tel écart entre les attentes et le chiffre réel du jour..."

Les valeurs technologiques de croissance, dont regorge l'indice Nasdaq Composite, devraient continuer de flotter sur ou non loin de leurs sommets historiques, en particulier pour les plus grosses et emblématiques capitalisations: Alphabet, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, et Tesla.

Au chapitre macroéconomique ce jour aucun chiffre d'importance majeur ne figure à l'agenda.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le dépassement du seuil hautement psychologique des 15 000 points est désormais validé par l'extension haussière des cours. Nous basculons en support ce niveau graphique contre lequel, à terme, un pullback n'est pas à exclure.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 16000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 15000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime