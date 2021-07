Nasdaq Composite : Les Treasuries à 10 ans font le jeu du Nasdaq

(BFM Bourse) - Wall Street rouvre ce mardi, après avoir chômé hier, 5 juillet, au lendemain de la Fête Nationale américaine tombant cette année un dimanche. Peu de changement sont attendus, au sens de la dynamique des futures sur indice à l'approche de l'ouverture, dans un marché qui digère le dernier rapport mensuel fédéral sur l'emploi.

Vendredi, le rapport NFP (pour Non Farm Payrolls) est ressorti contrasté, sans véritable message délivré clairement à la Fed pour alimenter sa réflexion monétaire. Car si d'un côté, le taux de chômage, attendu en baisse à 5.6% de la population active, a en réalité progressé à 5.9% (contre 5.8% en mai), le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) a nettement battu les attentes, avec 850 000 créations. La dynamique de progression des salaires horaires moyens reste dans les attentes pour sa part (+0,3%), sans "suréchauffement" pouvant laisser craindre un dérapage inflationniste. Car c'est bien ce que cherche la Fed, et à travers elle la communauté financière dans ce type de rapport: le degré de déséquilibre entre offre et demande sur l'emploi en pleine reprise, les hausses de salaires et leurs impacts potentiels sur les prix...Ici, la lecture est plutôt contrariée.

"En dépit de ce rattrapage, l’emploi reste encore 6.7 millions en dessous de février 2020.", notent les analystes d'OSTRUM AM. "Converger vers la tendance d’avant crise sanitaire à la fin 2025, suggère 420 000 emplois par mois sur toute la période. Cela ne se fera pas et l’équilibre sur le marché du travail sera inférieur à celui d’avant crise même si le taux de chômage recule par rapport au chiffre de 5.9% enregistré en juin."

En tout état de cause, les rendements des obligations d'Etat LT (Treasuries à 10 ans) poursuivaient leur reflux, sous les 1.43, pour le plus grand bonheur des investisseurs de style "Croissance", style de gestion qui invite à s'orienter vers les poids lourds technologiques américains, dont le Nasdaq Composite regorge.

Les investisseurs suivent avec attention l'évolution de la situation sur le marché pétrolier. "L'arrêt des discussions au sein de l'Opep+ fait craindre une flambée des cours du pétrole et une poussée de l'inflation", juge Franklin Pichard, directeur général de Kiplink Finance. Alors que la production pourrait restée figée au cours des prochains mois faute de consensus, le cours du baril de WTI a ainsi atteint un sommet depuis fin 2014 ce matin (+1,6% à 76,4 dollars vers 13h10).

"Au-delà du pétrole, l’autre rendez-vous important est pris mercredi soir pour la publication des minutes de la réserve fédérale américaine", note Vincent Boy (IG France). "Les discussions concernant la réduction des rachats d’actifs à venir sera l’élément le plus surveillé, bien que le ton sur le resserrement de la politique monétaire ne devrait que peu changer. Les perspectives d’inflation, de croissance et des hausses de taux seront également analysées avec soins par les investisseurs."

A suivre à 16h00 l'indice ISM Services.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine est en phase de consolidation au-dessus d'une zone graphique à 14 190 points, qui se mue progressivement en niveau technique de soutien (support). Seul un passage en deçà avec clôture sur les points bas hebdomadaires, viendrait changer la donne. Avis neutre à l'échelle de ce mardi. Dans l'immédiat, la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) continue de constituer un niveau dynamique de support.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14190.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

