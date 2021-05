Nasdaq Composite : Les Treasuries à 10 ans continuent de piloter l'indice

(BFM Bourse) - Un début de séance plutôt calme se profile à Wall Street, en particulier sur l'indice Nasdaq Composite, attendu à un niveau proche de l'équilibre alors que les Treasuries à 10 ans ne remontent que très légèrement, au-dessus des 1,61, avec les publications statistiques du jour, en particulier sur le front de l'emploi, des commandes de biens durables et de la dynamique des prix.

Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage pour la semaine passée sont ressorties à proximité immédiate des 400 000, battant les attentes, au plus bas depuis le début de la crise "Covid". Par ailleurs, les commandes de biens durables, hors équipements de transport, sont ressorties en avril en hausse de 1%, confirmant les bonnes dispositions de mars (+1.9%). Ces signaux sont contrebalancés par une nouvelle estimation du PIB au T1 à 6.4% (rythme annualisé), légèrement en-deçà des toutes premières estimations du Bureau of Economic Analysis. Dès lors ces signaux, conjugués à la contraction des stocks de brut publiés hier, militent pour une reprise sans échauffement marqué à ce stade. De nouveaux éléments, sur les prix à la consommation, et le rapport fédéral sur l'emploi la semaine prochaine viendront apporter plus de matière.

"La question qui retient actuellement l’attention des investisseurs est indéniablement celle de l'inflation", note l’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. "Le discours des banques centrales suggère clairement que la flambée de l'IPC (indice des prix à la consommation) ne correspondrait qu’à un impact transitoire de la hausse des prix des produits de base et de distorsions temporaires dues au fonctionnement aléatoire des chaînes d'approvisionnement ces derniers mois (corollaire notamment de la COVID-19 et des confinements/déconfinements successifs), générant des effets de base défavorables. Les acteurs du marché n’en semblent pas pleinement convaincus et ne sont pas réellement influencés par l'apparente décontraction des responsables des banques centrales à l’égard de l’inflation."

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le support identifié à 13 000 points a effectivement joué pleinement son rôle de garde-fou. Il faudra une fragilisation bien plus importante pour l'enfoncer. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'immédiat, un potentiel haussier de court terme existe, en direction du gap baissier du 04 mai, gap dont la borne haute vaut 13 881 points. Un biseau est en cours se formation, et nous surveillerons tout particulièrement la dynamique des volumes au sein de ce biseau (wedge).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 14190.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

