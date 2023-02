Nasdaq Composite : Les Treasuries 10 ans se réchauffent quelque peu

(BFM Bourse) - Avec l'échauffement des rendements des obligations souveraines à 10 ans (treasuries 10 yrs), à proximité désormais immédiate des 3,90%, le Nasdaq Composite (-0,58% mardi), particulièrement sensible par nature de sa composition à la question monétaire, devrait ouvrir en territoire négatif ce mardi, pour la première séance de la séance. Wall Street est resté fermé hier en raison d'un jour férié (Commémoration de la naissance de George Washington).

Pour rappel jeudi, les indices des prix à la production pour le mois de janvier aux Etats-Unis, largement au-dessus des attentes (+0,7%), tout comme les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, sous les 200 000 nouvelles unités, ont une nouvelle fois montré, en tant qu'indicateurs avancés d'inflation, les tensions sur la machine économique. Un nouveau rappel pour la Fed que le maintien d'une politique monétaire ferme sur l'ensemble de l'année 2023 sera indispensable.

"Les partisans du scénario de « l'inflation persistante » ont cité la robustesse du marché du travail, l'assouplissement des conditions financières et le rebond en forme de V de la croissance économique chinoise. Pour étayer la thèse de la persistance de l'inflation, l'autre ensemble de données à être publié était les indices des prix d'achat (IPP) de janvier, qui sont, ensemble, considérés comme un indicateur avancé des futurs prix à la consommation" peut-on lire dans un commentaire commentaire de marché hebdomadaire de Muzinich & Co.

C'est cette perspective qui fait s'approcher dangereusement les Treasuries 10 ans des 4%, seuil psychologique au-delà duquel les actifs les plus sensibles à la question monétaire connaitraient un reflux accéléré. Comme les valeurs de croissance de la tech américaine, par exemple...

Dans ce contexte, les principales publications statistiques de la semaine (Minutes de la Fed demain et prix PCE vendredi) seront déterminants. Dans l'immédiat, on suivra à 15h45 les données avancées des PMI services et industriels pour le mois de janvier et à 16h00, les prix des logements anciens.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La consolidation dans le cadre d'un nouveau range se poursuit, entre 11 450 points (support, ex-résistance), et les 12 260 points (haut de l'amplitude du cadre de travail défini du 27 janvier au 02 février). Une visite dès ce jour de la borne basse de cette bande de travail est envisagée. L'occasion d'en mesurer son statut.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12260.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime