Nasdaq Composite : Les Treasuries 10 ans montent en température

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, a perdu hier une grande partie des gains initiaux, et s'apprête à ouvrir en territoire négatif ce mardi, sous la pression de la remontée des rendements des obligations d'Etat américaines. Les Treasuries 10 ans, véritable baromètre, franchissent la barre symbolique des 3% sur fond de craintes persistantes sur l'inflation. Justement, sur ce point, et alors que la question de savoir si le pic d'inflation est passé ou à venir, les opérateurs auront un repère vendredi avec les différents indices des prix à la consommation (IPC). Les prix, dans le panier le plus large, sont attendus en hausse de 0,7% en mai, après 0,3% en avril.

"Si le mouvement de hausse des taux pénalise les portefeuilles obligataires, le nouvel environnement inflationniste se montre également défavorable aux marchés actions", relève David Letellier, directeur général adjoint chez Financière Arbevel. Et au sein même de cette classe d'actifs, les valeurs de croissance, à fort PER et que les investisseurs étaient prêts jusqu'ici à acheter quoiqu'il en coûte, sont en première ligne. L'indice qui nous intéresse ici en regorge.

"Les pressions inflationnistes sont omniprésentes et les signaux de ralentissement de l’activité se multiplient. Les confinements actuels en Chine et la guerre en Ukraine maintiennent la pression sur les cours des matières premières et les perturbations sur les chaînes d’approvisionnement mondiales." poursuit M Letellier.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le mince trading range que nous identifiions entre 13 330 et 13 838 points a été rompu dans des conditions de volumes, de volatilité, et de bougies très significative. Le marubozu tracé jeudi 21/04 témoigne en particulier d'une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, jusqu'à une clôture quasiment exactement sur les points bas, ouvrant la voie à un objectif baissier CT à 12 640 points. Ce dernier a été rompu, après une hésitation bigrement nerveuse sur la seconde partie de la semaine 17. Les warnings se sont alors allumés et ne se sont pas éteints définitivement depuis. Le harami envisagé lundi n'a pas été validé, et la bougie relativement ample, par son ombre basse, peut servir de cadre à un début d'inflexion baissière de court terme. La réintégration de la partie inférieure à la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), pas encore d'actualité, viendrait apporter un message baissier clair. La semaine est à ce titre à fort enjeu sur le plan technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 12140.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime