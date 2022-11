Nasdaq Composite : Les Treasuries 10 ans en légère hausse, mais sous les 4%

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite, qui accuse un reflux de près de 30% depuis le début de l'année, devrait passer une fin d'année sous le signe de la volatilité et de la nervosité, sur fond de discours restrictifs des grands banquiers centraux de part et d'autre de l'Atlantique. L'espoir d'un assouplissement côté a pourtant été entretenu la semaine passée, avec un ralentissement sensible de la hausse des prix à la consommation, mais le tableau de fond reste inchangé. D'autant que la semaine aura été marquée par les propos jugés restrictifs de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine (Fed), à savoir la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George, et celle de San Francisco, Mary Daly. La première a notamment mis en garde, dans un entretien accordé au Wall Street Journal, sur le danger de stopper prématurément les hausses des taux directeurs. Mary Daly a, elle, estimé qu'un atterrissage des taux directeurs de la banque centrale entre 4,75% et 5,25% semblait "raisonnable".

"Les perspectives de l’économie mondiale s’assombrissent" avertissent les stratégistes de Pictet AM. "Les hausses de taux d’intérêt imposées par les banques centrales pour lutter contre l’inflation risquent non seulement de freiner encore davantage la croissance du PIB, mais elles augmentent également la probabilité d’une récession à l’échelle mondiale."

Parmi les principaux enseignements sur le front statistique hier, hormis les chiffres sur l'immobilier ressortis parfaitement en ligne avec attentes, le Philly Fed (indice manufacturier de la Fed de Philadelphie) a particulièrement déçu, s'enfonçant davantage en territoire négatif à -19,4, manquant complètement la cible. En parallèle les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, en restant proche des 220 000 nouvelles unités, confortent l'idée de tensions persistantes sur le marché de l'emploi, tensions génératrices d'inflation.

Les Treasuries 10 ans, rendements des obligations souveraines fédérales à 10 ans, ne montaient que légèrement, raccrochant un niveau proche de 3,80%.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure de la bougie de mardi, en pendu, flanqué de deux bougies aux corps rouges situés en grande partie sous les points bas de mardi, laisse augurer un essoufflement précoce du rebond entamé le 10 novembre su gap. Le gap (un autre, plus ancien, baissier datant du 13 septembre) a perdu pour l'instant son pouvoir d'attraction, les 11 460 points faisant leur office de résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 11250.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 10000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime