Nasdaq Composite : Les taux longs frémissent, les valeurs technologiques sous pression

(BFM Bourse) - Les taux longs vont continuer de piloter les marchés d'actions, en mettant davantage de pression sur les dossiers dits de croissance, à mesure qu'ils s'échaufferont. Les Treasuries à 10 ans, mesure de référence des rendements des obligations d'Etat aux Etats-Unis, poursuivaient leur ascension, au-delà désormais des 1,60. Le marché obligataire deviendra une alternative de plus en plus séduisante par rapport aux actions (hors secteur bancaire) à mesure qu'il prendra, le cas échéant, de la hauteur. Les principaux arbitrages auront alors tendance naturellement à se faire en défaveur des valeurs de croissance, technologiques en tête.

Difficile, pourtant, d'identifier clairement un lien entre cette montée des taux longs, et donc une anticipation de fermeté de la part de la Fed, et le dernier rapport NFP (rapport fédéral sur l'emploi). Sur l'ensemble du mois de septembre, l'économie n'a créé que 194 000 postes, contre une cible (le consensus) à 490 000. Pour rappel en août, l'économie américaine avait créé 366 000 postes. Le taux de chômage - et c'est la surprise - fond à 4,8% de la population active. Les États-Unis restent loin du plein emploi visé par la Fed. Le "stock" actuel est inférieur d'environ 5 millions à celui d'avant crise sanitaire.

Ces 194 000 postes du rapport fédéral pose la question de l'écart par rapport à l'enquête, pourtant traditionnellement fiable, du cabinet ADP publié mercredi.Elle faisait état de 568 000 créations de postes (hors service public et agriculture), largement au-delà des attentes (425 000). Certes le cabinet privé en ressources humaines ne se base pas exactement sur le même périmètre de calcul, et constitue un indicateur moins "parfait", mais un tel écart est relativement rare.

Rien de consistant à l'agenda ce lundi côté américain. Il faudra attendre demain et les nouvelles offres d'emploi (JOLTS) et l'indice NFIB des petites entreprises pour composer avec de nouveaux repères. "[Un des] rendez-vous de la semaine sera le début de la saison des résultats pour le troisième trimestre, traditionnellement entamée par les grandes banques américaines. Ainsi, nous surveillerons Blackrock et JPMorgan mercredi, Citigroup et Bank of America jeudi et enfin Goldman Sachs vendredi.", relève Vincent Boy (IG France).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence.

La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau.

Les 28,29 et 30 septembre, cette combinaison se trois chandeliers dite en corbeaux noirs s'est répétée.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. Avis positif à l'échelle de la seule séance à venir.

L'indice a certes pu réintégrer in extremis vendredi 1er octobre la partie supérieure de sa moyenne mobile à 100 jours, à la faveur d'une ombre basse qui "sauve" l'allure de la bougie hebdomadaire, mais reste dans une position technique délicate à très court terme.

Attention dans l'immédiat, à la formation d'un gap baissier, sous réserve de validité en clôture ce lundi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice Nasdaq Composite cote en dessous de la résistance à 15000.00 points.

Le conseil Nasdaq Composite Négatif Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime