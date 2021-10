Nasdaq Composite : Les sources de tension ne sont pas taries

(BFM Bourse) - Dernière ligne droite d'une semaine éprouvante pour les marchés d'actions aux États-Unis, en particulier pour les dossiers les plus exposés aux marchés des taux. Le bilan hebdomadaire provisoire de l'indice Nasdaq Composite est de -4%. L'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine devrait toutefois ouvrir légèrement dans le vert ce vendredi, à la faveur d'un passage des Treasuries à 10 ans en deçà du seuil des 1,50. Si les opérateurs vont continuer de surveiller leur potentielle ébullition, tout comme les indicateurs immobiliers et énergétiques en Chine, ils vont progressivement se tourner vers le début du bal des trimestriels des grands groupes. Pour John Plassard (Mirabaud), "les résultats des entreprises américaines du 3ème trimestre 2021 seront très importants à suivre, car ils pourraient inverser la récente tendance baissière que connaissent les indices depuis quelques jours. Nous surveillerons en particulier les commentaires des entreprises concernant la hausse des prix à cause, notamment de la crise de l’énergie en Europe et surtout en Chine."

M. Plassard apporte l'éclairage chiffré précis suivant sur le seul secteur des technologies de l'information (IT), secteur particulièrement représenté au sein de l'indice qui nous intéresse ici. "[Ce secteur] a enregistré la quatrième plus forte augmentation en pourcentage des bénéfices estimés (en dollars) de tous les onze secteurs depuis le début du trimestre, soit 5,4 % (93,9 milliards de dollars contre 89,1 milliards de dollars). Par conséquent, le taux de croissance des gains estimés pour ce secteur est passé de 21,6% à 28,2% pendant cette période. Ce secteur a également connu la plus forte hausse de prix (+6,1%) de tous les onze secteurs depuis le 30 juin. Dans l'ensemble, 59 des 75 entreprises (79%) du secteur des technologies de l'information ont vu leur estimation moyenne du bénéfice par action augmenter au cours de cette période. Sur ces 59 sociétés, 10 ont enregistré une hausse de plus de 10 % de leur estimation moyenne du bénéfice par action."

Au chapitre statistique jeudi, à signaler outre Atlantique, une révision à la hausse du PIB T2 (+6.7% en rythme annuel) et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage en hausse surprise (362 000 nouvelles inscriptions). A suivre ce vendredi le PMI manufacturier (ISM) à 16h00, ainsi que les données révisées de l'indice de confiance du consommateur (U-Mich) à 16h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Côté technique, graphique et comportemental (champs au demeurant intimement liés), l'accumulation en quatre séances d'un marubozu noir, d'une structure englobante baissière et de trois "corbeaux noirs", le tout dans un niveau de participation relativement nourri, nous invite à déplacer le curseur vers davantage de prudence. La clôture sur les points bas hebdomadaires la semaine 37, immédiatement suivie d'un gap baissier majeur lundi 20/09, complète ce tableau.

Quant à la tendance de fond (le trend), il est cependant loin d'être remis en cause à ce stade, les cours évoluant encore largement au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), qui ne s'infléchit que très légèrement. Premier objectif baissier sur les 14 410 points. Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir. Nous reviendrons sur la capacité de l'indice à s'éloigner ou non de ses points bas hebdomadaires cette semaine.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14410.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

