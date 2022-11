Nasdaq Composite : Les prix producteurs soulagent la cote

(BFM Bourse) - L'indice Nasdaq Composite (-1,12% à 11 196 points) devrait ouvrir en hausse significative ce mardi, dans le sillage d'un espoir d'apaisement des relations entre Washington et Pékin, et de publications statistiques engageantes, dans la foulée notamment des indices des prix à la consommation publiés jeudi. L'indice des prix à la production n'a progressé "que" de 0,2% en rythme mensuel (stable hors alimentation et énergie) en octobre, alors que les consensus laissaient augurer un échauffement plus prononcé des prix.

Par ailleurs, l'indice manufacturier de la Fed de New York (indice Empire State) est repassé en territoire positif, à 4,5 points, battant largement la cible. "Les nouvelles commandes ont légèrement diminué, tandis que les expéditions ont légèrement augmenté. [...] Concernant le marché du travail, les indicateurs indiquent une solide augmentation dans l'emploi et une augmentation du nombre d'heures travaillées. Les prix des intrants ont augmenté à à peu près au même rythme que le mois dernier, alors que la hausse des prix de vente s'est accélérée. En revanche, les entreprises s'attendent à ce que les conditions commerciales s'aggravent au cours des six prochains mois."

Les données de production industrielle mensuelle (octobre) ainsi que le taux d'utilisation des capacités de production seront publiées demain.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap très ample, suivi d'une clôture éloignée des niveaux d'ouverture jeudi, le tout dans des volumes très nourris, a permis de donner du sens au franchissement de la moyenne mobile à 50 jours (en orange). Si le prochain défi, à savoir le franchissement des 11 460 points, était réussi avec autant de participation, notamment du point de vue d'une fédération sectorielle, l'effet d'attraction du gap baissier du 13 septembre se ferait sentir. Sa borne haute vaut 12 169 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice Nasdaq Composite cote au dessus du support à 10310.00 points.

Le conseil BFM Bourse Nasdaq Composite Positif Résistance(s) : - Support(s) : -

