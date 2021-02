Nasdaq Composite : Les Minutes scrutés à la lumière du retour du thème de l'inflation

(BFM Bourse) - En apesanteur au zénith, l'indice Nasdaq Composite est en phase de consolidation à plat, les intervenants réservant leurs initiatives aux conclusions des Minutes de la Fed ce soir (20h00, Heure Française). Le compte-rendu de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Fed ne manquera probablement pas de revenir sur le retour du thème de l'inflation, et les éléments de langage employés seront scrutés.

Au chapitre statistique hier, à citer la publication de l'indice manufacturier Empire State, qui bat de 2 fois sa cible, tout comme la perspective de l'adoption par le Congrès d'un nouveau plan de relance budgétaire, d'une enveloppe proche de celle proposée par J Biden initialement, à 1 900 Milliards de Dollars. Une perspective renforcée contre-intuitivement par les derniers chiffres sur la santé de l'emploi (NFP, inscriptions aux allocations chômage).

"Il faut frapper fort", a toutefois insisté le président américain Joe Biden mardi, estimant que ce vaste stimulus budgétaire permettrait de créer "7 millions d'emplois cette année".

Mais dans l'immédiat, les prises de profits sont repoussées par la publication des ventes au détail, en très forte hausse au mois de janvier (+5.3% en rythme mensuel), très largement au-delà de la cible, selon les dernières données publiées par le Census Bureau. L'indice des prix à la production a également battu les attentes. Les opérateurs prendront connaissance du rapport mensuel fédéral sur l'industrie à 15h15.

Sur le front sanitaire, les bonnes nouvelles s'accumulent: le rythme des nouvelles contaminations semble marquer le pas (-16% la semaine dernière à travers le monde, à 2,7 millions selon l'OMS).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le cadre défini par le reflux de la semaine 04 aura finalement été dépassé sans reprise de souffle. Le rally reprend sans hésitation de la part d'un camp acheteur aussi mobilisé que motivé. Le profil technique milite pour une poursuite de l'ascension à court terme, soutenu par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), soit la peur d'une frange d'investisseurs de rater une opportunité. Une courte phase de respiration est possible dans l'immédiat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 13730.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

