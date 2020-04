Nasdaq Composite : Les marchés planchent sur des équations à plusieurs degrés et plusieurs inconnues...

(BFM Bourse) - Le tout récent (du 06 au 08 avril) apparait bien fragile, au vu:

- des éléments statistiques sensés être "rassurants" sur la progression de la pandémie de COVID-19, éléments encore à confirmer sur la durée. Ces derniers, alors même que l'épicentre continue de se situer pleinement sur les Etats-Unis, avec un foyer très important dans l'Etat de New York, ne peut catalyser durablement un retour d'appétit pour le risque.

- de la dynamique des volumes développés depuis le 06 avril.

L'indice Nasdaq Composite, indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine, gagnait mercredi 2,58% à 8 090 points. Un manque de prise d'appui dans cette timide ascension va imposer la plus grande prudence à court terme.

Par ailleurs, il est essentiel de noter que le léger regain d'appétit pour le risque retrouvé en fin de semaine dernière sur le front du brut, sur deux simples tweets de D. Trump, ne repose sur rien de consistant. Aucun accord concret entre Arabie Saoudite et Russie sur la production n'est encore sur la table, et le brut faisait brusquement demi-tour lundi.

Se basant sur une équation aux inconnues très nombreuses, les marchés s'interrogent encore sur les conséquences à court, moyen et long terme, de la pandémie, dans un contexte économique mondialisé, de la pandémie de COVID-19 sur l'emploi, la consommation, la production et au final la croissance américaine.

Côté statistiques ce vendredi, l'indice des prix à la production (prix producteurs) en mars, en données (core), à savoir corrigées des éléments volatils (alimentation et énergie) a finalement agréablement surpris, par une légère hausse en rythme mensuel (+0.2%) à contre une stabilisation attendu.

Sur le front de l'emploi en revanche, les mauvais nouvelles (encore plus qu'anticipé) se multiplient. Les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage la semaine passé ont largement dépassé les 5 millions 6 606 000.

"Sur la dernière semaine de mars et la première d’avril, 10 millions de travailleurs (6% des salariés américains) se sont inscrits au chômage. Suite à cette hausse inédite, le taux de chômage pourrait atteindre 10-15% en avril-mai, avant de retomber rapidement si les mesures de confinement sont assouplies comme prévu, mais le retour à la normale prendra du temps", préviennent les expert de la Recherche économique de Swiss Life AM.

A suivre les prévisions de l'inflation et la confiance du consommateur (Université du Michigan), en données préliminaires à 16h00.

A noter au chapitre politique, que le scénario clairement privilégié par Wall Street d'un duel Trump / Biden se précise, après que B. Sanders ait jeté l'éponge dans la course démocrate.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention au bull trap, et revenons-en à son mécanisme:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

Seule une progression vigoureuse accompagnée de volumes puissants, avec l'appui de tous les secteurs représentés au sein de l'indice viendrait délivrer un message haussier durable, et donc invalider l'option retenue.

Dans l'immédiat, toute navigation entre 7 888 points et la borne basse du gap baissier du 10 mars à 8 344 points, même en eaux calmes, est jugée dangereuse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 8375.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7888.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre Résistance(s) : - Support(s) : -

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime