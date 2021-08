Nasdaq Composite : Les intentions de la Fed à la loupe

(BFM Bourse) - Le Nasdaq Composite (+1,55% lundi, sommets absolus) devrait ouvrir sur une note plus calme ce mardi, sur fond de questionnement monétaire à l'approche du symposium de Jackson Hole, à l'issue duquel les opérateurs espèrent en savoir davantage sur les intentions de la Fed.

"Le rendez-vous de la semaine est donc donné lors du symposium de Jackson Hole (qui sera réalisé en visioconférence) de jeudi à samedi", insiste Vincent Boy, analyste de marché pour IG France. "Ce rendez-vous, lors duquel les banquiers centraux se retrouveront et discuteront des différentes politiques monétaires, devrait être l'occasion pour ces derniers d'éclaircir leur politiques et la BCE comme la Fed seront particulièrement suivis par les investisseurs."

"Jerome Powell pourrait préciser le calendrier de baisse des rachats d'actifs à venir, ce qui devrait conduire à une volatilité très importante sur les marchés financiers, qui restent fortement dépendants de la politique monétaire, américaine notamment", poursuit l'analyste.

"Les anticipations d’un « tapering » en 2022 sont de plus en plus fortes" pour Sébastien Galy, Stratégiste Macro Senior chez Nordea Asset Management. "Le cœur du problème ne réside pas nécessairement au moment où la courbe des bons du trésor américain connaît à nouveau une pentification… mais plutôt lorsque les anticipations d’un resserrement monétaire se traduisent par une segmentation des croyances des investisseurs, en fonction des styles d’investissement. En effet, lorsque le coût du risque augmente de manière significative, certains styles d’investissement, tels que l’univers des valeurs de croissance, sont susceptibles de voir l’hypothèse économique sur laquelle ils sont construits remise en question."

Or l'indice qui nous intéresse ici regorge de valeurs de croissance, les fameuses "FANGAM" pour ne pas les citer, entre autres dossiers de la tech valorisés à des niveaux records.

Hier ce sont finalement, et paradoxalement, le loupée côté PMI manufacturier et services (ISM en toutes premières estimations pour août) qui ont soutenu l'indice. "Bad news is good news"...

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond reste naturellement haussier sur l'indice phare des valeurs technologiques de la cote américaine. Cependant, à très court terme, des signaux de divergence entre cours et volumes d'une part, et cours et indice de force relative d'autre part, laissent augurer l'entrée dans une phase de respiration, pouvant prendre la forme d'une courte correction en direction d'une moyenne mobile à 100 jours (en orange) toujours aussi bien orientée. Avis neutre proposé à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 15000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 14180.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil Nasdaq Composite Neutre

